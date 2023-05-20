【抗癌成功】37歲朱芯儀戰勝乳癌宣告重生　捱過18次化療揭痛苦過程： 人生最煎熬時期

▲ 37歲朱芯儀戰勝乳癌宣告重生。

現年37歲的台灣女星朱芯儀，在去年確診2至3期乳癌，癌細胞已擴散至淋巴，所幸經過一年多積極治療後，終在今年初宣告「抗癌成功」。近日她現身當地一個節目，分享抗癌的心路歷程，又指由最初發現身體異常，到等待報告結果出爐的一周，是人生最煎熬的時期。

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朱芯儀在節目《聚焦2.0》中透露，2021年11月發現胸部形狀大小不一，笑言最初以為胸部「在發育」，但直到她摸到一個「會動的東西」，才驚覺事態不對，趕緊求醫檢查。 朱芯儀憶述，當時照超聲波後，醫生懷疑是惡性腫瘤，遂安排進行切片檢查，最終確定為乳癌。

確診後，朱芯儀翌年便開始接受化療，不過副作用接踵而來，「嚴重便祕，常常一用力就是一缸血，腹部也脹到像懷孕後期，睡覺時難以翻身，皮膚也全是爛痘」。 她說，回想過去發生的一切，真的不想再經歷一遍。

現在朱芯儀會隨身攜帶水杯，提醒自己多喝水，每天自製蔬果汁補充營養，努力維持得來不易的健康。 歷經了化療、手術和標靶治療後，朱芯儀終於勝戰癌魔，宣告重生，雖然過程艱辛，她仍勇敢撐過，意志力驚人。

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乳癌初期多無病徵

乳癌是本港女性最常見的癌症，2020年本港共錄4,956宗女性乳癌新症，同年錄751宗死亡個案。以往也有不少名人、明星曾確診乳癌，如林淑敏、金燕玲，而台灣女歌手朱俐靜更因乳癌病逝，終年40歲。

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

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責任編輯：羅嘉欣