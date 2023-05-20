【COLLAR成員】Marf任澳洲小天王Ruel巡唱嘉賓　邱彥筒透露COLLAR工作計劃

▲ Marf任澳洲小天王Ruel香港站表演嘉賓。

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）在昨晚（5月19日）為澳洲小天王Ruel「4th Wall World Tour 」香港站任表演嘉賓，並合唱《SOMEONE ELSE’S PROBLEM》。

首次跟外籍團隊合作，Marf直言既興奮又難以置信：「事緣我前日先知道Ruel嚟香港開騷，於是我問經理人可唔可以買到飛睇，點知下一個收到嘅訊息，反問我有冇興趣做今次嘉賓，當時我係開緊工，見到呢個訊息，忍唔住驚喜到落淚。」

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透露COLLAR未來工作

Marf本身是Ruel的小粉絲，早於4、5年前已留意對方的作品，最喜歡Ruel的兩首歌曲《Face To Face》及《Painkiller》，Marf說：「好欣賞佢好盞鬼嘅idea，而我日常聽歌亦喜歡輕快歌曲，聽一啲令自己舒服同有動力嘅歌，Ruel嘅歌曲正正就是我鍾意嘅感覺。」

作為小粉絲，難得見到偶像，Marf又會跟對方傾談甚麼？Marf笑說：「初次見面，佢畀我感覺好easy going，而我第一句就問佢會唔會Stay Behind HK，佢同我講佢都唔清楚，我知道佢好努力要繼續籌備佢嘅巡唱。」

至於問到Marf何時再出單飛歌曲？她指COLLAR即將會有一連串的工作計劃，包括推出團歌、個人歌曲及不同活動，而她的個人歌曲亦籌備當中，歌曲類型以輕快為主，表示：「想定立形象，畀人感覺到自己嘅能量。」

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