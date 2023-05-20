【趁而家去東京偷食...譜！】胡美貽闖日本廚房禁地　陳若思「魚肝」「魚乾」傻傻分不清

▲ 陳若思與胡美貽主持J2節目《趁而家去東京偷食...譜！》。

鄧其中由陳若思（Amber）、胡美貽（Nicole）主持的J2新節目《趁而家去東京偷食...譜！》，每集均會介紹一款美食的隱世製作方法，後日（5月22日）播出的《趁而家去東京偷食...譜！》首集由鰻魚飯打頭陣。

原來鰻魚分「蒸燒」及「地燒」，視乎食材是河鰻還是 海鰻（青鰻）而定。Amber與Nicole先拜訪主打蒸燒的鰻魚店，Amber率先發揮「歡樂小姐」本色，試食軟熟的燒鰻魚肝時竟說︰「好少食到魚肝係咁軟囉……」

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▲ Amber被封「歡樂小姐」。

Amber學懂包飯團

至於「資訊擔當」Nicole聞言急忙即時更正，此時Amber再傻傻自爆︰「我可能以為係雞泡『魚乾』。」接住她們到另一間主打地燒海鰻的專門店，原來地燒適合烹調肌肉結實的海鰻。除了試食，二人還走入廚房拜師學藝，可惜第一個串鰻魚動作已險告失敗。

Amber受訪時談到今次東京之旅最大收穫時，她說︰「係學曉包飯團嘅手握法，依家拿捏得好好，可以包畀其他J2ers食。」

她又透露曾上過烹飪課，平時除整菠蘿咕嚕肉及避風塘炒蟹外，更經常親手為朋友炮製生日蛋糕。Amber又指今次出發去日本的工作人員，大部份均在《港女野人》時合作過，所以特別愉快。

Nicole學會炸豬扒法

至於Nicole受訪時則對於能夠進入日本人的廚房感覺好興奮，說︰「其實要入日本餐廳嘅廚房唔係咁易，平時亦好少公開接受採訪，所以製作組係花咗好多時間周旋同安排，好多謝佢哋先有今次咁特別嘅體驗。日本人嘅廚房好整齊、好企理，衛生非常好。」

她續指，最大得着是學到炸豬扒做法，最緊要是事先打鬆豬扒及用新鮮麵包糠，她說︰「我有諗過喺香港買啲靚叉燒攞去炸，然後再加啲甜豉油喼汁，有信心9成似。」

偷完鰻魚飯食譜，二人接住下來還會拜訪贏過全國最高金賞獎的炸雞店、品嚐爆汁外脆內軟炸雞；「幸福炸豬扒飯」、「拖羅級」牛腸鍋及學整飯糰。

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