【性感靚媽 】陳自瑤裙擺吹起超性感誘惑　Yoyo：風靜靜的吹就好【多圖】

▲ 陳自瑤的性感照又成焦點

陳自瑤（Yoyo）擁有美好的身材，而且更不時於IG晒福利圖，雖然已貴為一女之母，惟Yoyo的性感靚相噴血度絕不遜於一眾年輕女藝人，

陳自瑤昨日（5月18日）分享了數張靚相，當中她寫道：「喜歡有陽光有風的日子，風靜靜的吹就好。」從照片的背景所見，靚相應攝於連詩雅告別單身派對上。

【靚女帶貨】陳自瑤獲讚講解夠到位 Yoyo直播帶貨6小時吸金逾8千3百萬

Yoyo「華麗轉身」

相片中，Yoyo穿上花花圖案連身裙，充滿春日氣息，Yoyo於五星級酒店著名打卡位大擺Pose拍照，期間突然怪風來襲，Yoyo的裙襬被吹起，除了不經意晒出靚腿外，更差點兒洩春光，索到爆！

另一張相Yoyo來個「華麗轉身」大晒玉背，身材均稱的Yoyo完全不似41歲。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

頻頻晒性感福利圖

除連詩雅留言大嘅讚很美外，黃建東也大讚Yoyo「有前有後」。另外，網民大讚女神：「夢中情人」、「殺死人嘅眼神超級美腿」、「靚腳趾」、「充滿女人味，韻味」、「靚到咁，睇到心跳加速」、「你虛報年齡，看來只有28、29歲」等。

Yoyo近年不吝嗇騷身材，除拍廣告外，每逢出席台慶或頒獎禮等大型活動，Yoyo的性感打扮也不會令人失望。

2019年Yoyo分享性感水著照引來網民熱議，今年初踏入新年之際，Yoyo於IG分享一輯性感床照，以白色棉皮包著自己，不禁引人瑕想。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【人妻Keep Fit】陳自瑤泳裝騷好身材 38歲YoYo維持21吋纖腰有秘訣【多圖】

老公操刀水著照最索

不過歷來眾多性感照片裡，最獲網民喜愛和轉載，是8年前由王浩信拍攝的水著寫真，當時兩口子到馬爾代夫旅行，Yoyo穿上白色三點式，於水裡擺出不同甫士。

Yoyo其後跟記者大讚老公的影相技術很好，夫婦二人難私有空檔，就到外地relax下。

其實Yoyo曾於YouTube頻道分享拍攝寫真的幕後花絮，她更分享其中一個貼士，就是穿連身裙和著拖鞋，以免令身體留有橡筋痕和襪痕。

片中，Yoyo換上白色透視內衣後，專業地擺出各種Pose拍照，並說：「嗰啲Pose你覺得好似好輕鬆好容易，但其實係要用力，搲腰呀，隻腳要點擺呀，手要點撐住呀，其實係好攰，件事唔係咁輕鬆咁舒服。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R