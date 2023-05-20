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【缺德行為】日本挖蠔亂丟蠔殼被捕　大媽向警跪地求饒：放過我吧

健康 16:23 2023/05/20

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日本挖蠔亂丟蠔殼遭舉報，大媽向警跪地求饒。

身處異鄉記得守規矩，否則隨時觸犯當地法例。一名中國大媽早前便在日本江戶川河口的「挖蠔」勝地挖蠔，期間當地一名YouTuber發現她隨意丟棄蠔殼，於是報警舉報。對於警員的詢問，大媽先不斷用普通話表示「聽不懂」，其後當得知要被帶返警署前，更當場嚇得跪地求饒，不但雙手合十，更不斷重覆「第一次來不懂得......下次不敢」。

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雖然於日本江戶川河口「挖蠔」並無違法，但卻是禁止大眾隨處丟棄蠔殼，而且現場亦已樹立了中文、英文、韓文及日文等多國語言告示牌。日前日本Youtuber「後藤たけし」剛到江戶川河口巡視時，即目擊大媽違法棄蠔殼，於是拍片並報警求助。

他其後於本月8日上載影片，片中可見，警方到場後，面對警員的日語詢問，大媽先以普通話連番表示：「聽不懂呀」、「不知道呀」。由於雙方雞同鴨講，日警方遂出動手機翻譯及懂中日兩語的女途人與大媽溝通，期間大媽透露自己已在日本居住4年，與女兒同住，但卻未能向警員出示「居留證」。

之後警員要求檢查她隨身物品，拍下她裝有蠔肉玻璃樽的照片，然後再向她表示亂掉蠔殼已犯法。此時，察覺事態嚴重的大媽遂哭泣跪下求情表示「是第一次來」，「下次不敢」、「我害怕」，並指願交還生蠔肉，及作出主動拾回蠔殼的舉動，希望打動對方。但警方最終仍是不為所動，堅持要把她帶走調查。

據了解，當地丟棄蠔殼最高可罰款5萬日圓（約2,800港元）。事實上，該處的水質於1950年代，遭嚴重污染，由於擔心過濾海水的生蠔有大量毒素殘存，因此大多當地人都不會食用，因此有報道便指於該處挖蠔的人多數是中國人，他們多在現場開蠔取肉，再把蠔殼丟在現場。

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責任編輯：羅嘉欣

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