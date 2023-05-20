【細菌感染】美國一款眼藥水疑受污染釀4死　14人失明4人須摘除眼球保命

▲ 一款名為「EzriCare Artificial Tears」的人工淚液引發大規模細菌感染事件。（產品圖片）

美國疾病控制與預防中心（CDC）19日表示，早前一款人工淚液染受污染，引發大規模細菌感染，近日再增添一宗死亡案例，至今已導致81人受感染，4人死亡，4人須摘除眼球保命。

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根據美國《NBC》報道，全目前美因使用受污染人工淚液而感染罕見綠膿桿菌的病例已增加至81人，當中4人死亡，14人失明。 據悉，受感染的患者大多曾使過由印度Global Pharma Healthcare製造的EzriCare人工淚液，而該公司生產的另外兩款產品Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏亦被指與感染事件有關。

今年年初Global Pharma宣布回收所有問題產品，但感染案例持續增加。目前全美已有至少18個州份發現確診病例，CDC預計數字仍會上升，呼籲消費者停止使用有問題產品。

報道指，細菌進入人體後，患者未必會出現症狀，但會在體內大量繁殖，可經共用物品傳染至他人，部分患甚至從未使用過有關產品。 CDC表示，雖然大多數病例的感染症狀僅限於眼部，但假如細菌進入血液系統，有機會導致患者死亡。

CDC提醒，若曾接觸過有關產品，發現眼部有黃色、綠色或透明分泌物，或出現眼睛疼痛、發紅、不明異物感、畏光、視力模糊等症狀，便應盡快就醫。

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責任編輯：羅嘉欣