  • 32°C
香港時間 : 2023520日 (週六) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細菌感染】美國一款眼藥水疑受污染釀4死　14人失明4人須摘除眼球保命

食用安全 15:13 2023/05/20

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

一款名為「EzriCare Artificial Tears」的人工淚液引發大規模細菌感染事件。（產品圖片）

美國疾病控制與預防中心（CDC）19日表示，早前一款人工淚液染受污染，引發大規模細菌感染，近日再增添一宗死亡案例，至今已導致81人受感染，4人死亡，4人須摘除眼球保命。

最新影片：

TOPick診症室
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤

根據美國《NBC》報道，全目前美因使用受污染人工淚液而感染罕見綠膿桿菌的病例已增加至81人，當中4人死亡，14人失明。 據悉，受感染的患者大多曾使過由印度Global Pharma Healthcare製造的EzriCare人工淚液，而該公司生產的另外兩款產品Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏亦被指與感染事件有關。

今年年初Global Pharma宣布回收所有問題產品，但感染案例持續增加。目前全美已有至少18個州份發現確診病例，CDC預計數字仍會上升，呼籲消費者停止使用有問題產品。

報道指，細菌進入人體後，患者未必會出現症狀，但會在體內大量繁殖，可經共用物品傳染至他人，部分患甚至從未使用過有關產品。 CDC表示，雖然大多數病例的感染症狀僅限於眼部，但假如細菌進入血液系統，有機會導致患者死亡。

CDC提醒，若曾接觸過有關產品，發現眼部有黃色、綠色或透明分泌物，或出現眼睛疼痛、發紅、不明異物感、畏光、視力模糊等症狀，便應盡快就醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死5失明
11:02 2023/02/05
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死5失明
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
17:43 2023/03/19
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
18:02 2022/09/23
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼

你可能感興趣

【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死5失明
11:02 2023/02/05
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死5失明
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
17:43 2023/03/19
【食用安全】美國一款人工淚液疑受污染　引發大規模細菌感染1死8失明4人需摘眼球
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
18:02 2022/09/23
【超市大搜查】長時間對手機電腦眼睛疲勞　13款眼藥水成分功效大比拼
健康問題 食用安全 污染 兒童健康 美國 印度

最高瀏覽

【企圖跳樓】男子疑情緒激動危站商場高處　沙田新城市多人圍觀
13:15 2023/05/19
【企圖跳樓】男子疑情緒激動危站商場高處　沙田新城市多人圍觀
【娛圈喜事】薛世恒結婚年半宣布將為人父　前妻陳法拉晒夫妻照放閃「贈興」
11:58 2023/05/19
【娛圈喜事】薛世恒結婚年半宣布將為人父　前妻陳法拉晒夫妻照放閃「贈興」
張學潤最後一次公開露面神情有異　Nel Nel生前最後發文令人心痛
10:10 2023/05/19
張學潤最後一次公開露面神情有異　Nel Nel生前最後發文令人心痛