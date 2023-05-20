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【張學潤離世】Nel Nel抖音收入捐作慈善　羅霖獲委托處理有關捐款

娛樂 15:37 2023/05/20

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香港著名形象指導張學潤（Nel Nel）於前日（5月18日）被發現燒炭自殺，終年59歲。最初有傳羅霖為張學潤深圳鄰居，並由她發現張學潤不幸離世。

不過後來羅霖向媒體澄清指自己其實不是張學潤鄰居，是由張學潤公司同事發現。但在Nel Nel離世事前一晚（5月17日），羅霖與他曾一起食飯，張學潤出事後，她也第一時間趕到現場。

另外，Nel Nel的親人在今日（5月20日）到深圳處理後事，同時宣布Nel Nel的抖音帳號永久性地將收入佣金，不扣除任何運營成本，全額作為慈善用途，帳號的收款方會直接改為指定慈善機構，而所有運營人員亦將以義工形式無償服務其帳號。

而Nel Nel的家人及團隊全權委托羅霖作為唯一代表處理捐款事宜，並監管款項。

【張學潤離世】肥媽震驚關寶慧崩潰湯記未平伏　陸詩韻不覺有異樣路芺心情低落

張學潤生前與羅霖十分老友。

佣金全作慈善用途

羅霖在今日代表Nel Nel公司所屬的團隊及其家人發出5點聲明：

1.Nel Nel抖音帳號，永久性將收入佣金全額作為慈善用途。（不會扣除任何運營成本）

2.所有運營人員，將以義工形式無償服務此帳號。

3.家人及團隊全權委託羅霖小姐，做為唯一代表處理捐款事宜，並監管款項。

4.歡迎藝人朋友，社會人士，義賣助力，共襄善舉。

5.帳號佣金收款方，直接改為指定慈善機構。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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