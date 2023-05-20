【駭人命案】毒打友人逼吃糞再殺害分屍　冷血情侶逃亡1個月因1事自首

▲ 逼友人吃糞便再殺害分屍，日情侶逃亡一個多月竟因一事自首。

日本發生一宗令人慘不忍睹的兇殘命案！一名22歲男子慘遭一對情侶友人於寓所內虐殺，期間受害人不但被迫食自己的糞便、更被暴力毆打，最後更被人用毛巾勒死，再慘被分屍。該對情侶在逃亡一個多月後，最終因花光積蓄，主動向警方投案自首，日前被正式起訴謀殺等多條重罪。

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根據日本傳媒報導，事件發生在2022年11月，居住於日本仙台市的31歲無業男子前田廣樹和曾從事服務業的女友山口優，先是將22歲的男友人佐藤大貴囚禁在家，其後持續向他拳打腳踢，又強迫他吞下自己的排泄物，最後更用毛巾把他勒死。

佐藤大貴身亡後，這對冷血情侶為怕人發現，更殘忍地用電鋸把屍體肢解，再將屍塊用行李箱裝載，運到郊外埋葬。二人其後由宮城縣逃到秋田縣，最終因為身無分文，於12月29日到青森縣警署自首，警方根據兩人的供詞，成功挖出載有死者屍塊的行李箱。

情侶二人於是在本月19日被正式起訴多宗重罪，包括殺人罪、損毀屍體罪、遺棄屍體罪、傷害罪、脅迫罪等五項罪名。警方目前將繼續調查兩人在案發時的精神狀態及作案動機。

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責任編輯：羅嘉欣