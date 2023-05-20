【殺校潮】溥仁小學家長向蔡若蓮請願不果　教育局斥炎熱下帶子女請願不理想

▲ 黃大仙獻主會溥仁小學。(資料圖片)

黃大仙獻主會溥仁小學差1人才達開班要求，校長早前指已申請「特別視學」爭取開班，但於原訂視學日期前接獲教育局通知拒絕申請，未有說明原因。該校有10多名校友、家長和學生，趁教育局局長蔡若蓮今早(20日)出席活動時請願，要求與蔡若蓮直接會面，有教育局九龍塘分區代表接信但遭拒絕。教育局事後批評，有關人士帶同年幼學童在炎熱天氣上街，對此深表心痛和關注。

請願人士舉起標語，寫上「溥仁是我家」、「懇請局長還我溥仁小一派位」等，不過蔡若蓮在活動後直接乘車離開，未有接觸請願人士，請願人士批評局方沒有誠意處理問題。

教育局回覆傳媒查詢時表示，部分人士在未有預約下，帶同學童到活動場外請願，考慮到學童長時間在戶外暴露於炎熱天氣並不理想，局方多番派員接收信件，和邀請有關人士進入場內，在不影響活動下與他們見面，但均遭到拒絕。

教育局對於有關人士決定表示遺憾，又對年幼學童在炎熱的天氣下被帶上街的做法深表心痛和關注，呼籲以學生福祉為首要考慮，以理性和具建設性的方式表達意見。

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責任編輯：蘇文軒