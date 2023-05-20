  • 30°C
香港時間 : 2023520日 (週六) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包

娛樂 17:57 2023/05/20

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

楊卓娜一家送貨別家傭！

不少人說好家傭難求，而僱主跟家傭關係良好更十分難得！獲封為「最強繼母」的楊卓娜於2009年跟「廣告燈箱大王」楊志翹結婚，同年誕下女兒楊舒然（豹豹），連同楊志翹與前妻所生的兩名女兒，楊卓娜一躍成為3女之母。楊卓娜把家庭打理得頭頭是道，原來她對家傭很有情義。

楊卓娜：聚散有時

今日（5月20日），楊卓娜於社交平台分享數張相片，透露其任職6年得家傭要返家鄉，他跟丈夫和3名女兒為「姐姐」餞行。

當中她寫道：「聚有時，散有時！緣起緣落，總有定數！尋晚Farewell在我家工作了六年的工人姐姐，中午到機場送機，離別在即，特別感觸！感謝姐姐飄洋過海，為我家貢獻了六年的青春！」

【母親節】「最強繼母」感慨細女豹豹已長大　楊卓娜誕女14年未簽紙不求名份

    點擊圖片放大
    +7
    +6

獲網民讚富人情味

除了送上蛋糕給家傭Eka外，楊卓娜更送上心型的金戒指，認真有愛。她寫道：「臨別前，我買了一隻皇冠形狀的純金戒指送給她作為紀念，祝福她往後的日子健康快樂! From now on, be her own Queen #楊氏宿舍 #我們這一家 #十分多嘢吹水館。」

今日中午楊卓娜跟丈夫和細女豹豹往機場送別Eka，豹豹跟家傭感情似乎特別要好，相中見到她因為不捨而喊，要Eka在旁呵番。

不少網民也大讚楊卓娜這位她僱主，當中包括「好有人情味」、「有情有義愛心滿滿的主人家」、「一個很有愛的家庭」、「你哋一定好錫佢」。另外有人笑問「佢同你好似」，卓娜即答道：「呢啲叫緣份」

楊卓娜把家庭打理得頭頭是道！

【最強繼母】楊卓娜大宅擺2米高聖誕樹成焦點　童年捱窮感激母親賺錢養家【多圖】

圈中多主僕情

除了楊卓娜，圈中不少藝人也待家傭如家人，當中張敬軒可說是佼佼者，雖然工人的廚藝麻麻，軒仔苦中作樂，曾經於IG分享姐姐炮製的早餐，為大家帶來不少歡樂，之後軒仔開騷，工人姐姐也在台下撐場，足見二人關係良好！

另外薛家燕向來疼錫家傭，2014年，家燕姐被指到帶兩位家傭去買新衫過年，家燕姐更親自為她們度身，其後更一起往置地廣場High Tea。

至於林盛斌曾經於中秋夜，安排家傭跟同鄕入屋慶祝，至於阿Sa蔡卓妍於兩歲時由工人湊大，直至小學三年級，阿Sa家人跟家傭失聯。

幸而25年後，阿Sa終尋回對方，家傭的錢包內更放著阿Sa童年照，令她感動不已。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我要做業主2】月入6千夥楊茜堯合資買樓　 楊卓娜為供樓死慳：十幾年沒去旅行
12:56 2021/10/03
【我要做業主2】月入6千夥楊茜堯合資買樓　 楊卓娜為供樓死慳：十幾年沒去旅行
【我家無難事】繼女赴德國Bauhaus修讀藝術　 楊卓娜忍痛放手：讓她學習獨立
11:52 2021/10/02
【我家無難事】繼女赴德國Bauhaus修讀藝術　 楊卓娜忍痛放手：讓她學習獨立
【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
14:48 2021/10/01
【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
【日日媽媽聲】楊卓娜跟繼女立場不同起衝突　「最強繼母」哽咽：她們未必聽我意見【有片】
12:58 2021/05/03
【日日媽媽聲】楊卓娜跟繼女立場不同起衝突　「最強繼母」哽咽：她們未必聽我意見【有片】
【星媽收禮】 張慧儀感動獲養子送拼圖畫　袁靚靚+呂慧儀收愛兒手作禮物甜到漏
18:27 2021/04/28
【星媽收禮】 張慧儀感動獲養子送拼圖畫　袁靚靚+呂慧儀收愛兒手作禮物甜到漏

你可能感興趣

【我要做業主2】月入6千夥楊茜堯合資買樓　 楊卓娜為供樓死慳：十幾年沒去旅行
12:56 2021/10/03
【我要做業主2】月入6千夥楊茜堯合資買樓　 楊卓娜為供樓死慳：十幾年沒去旅行
【我家無難事】繼女赴德國Bauhaus修讀藝術　 楊卓娜忍痛放手：讓她學習獨立
11:52 2021/10/02
【我家無難事】繼女赴德國Bauhaus修讀藝術　 楊卓娜忍痛放手：讓她學習獨立
【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
14:48 2021/10/01
【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
楊卓娜 娛樂人物職業 演員 香港小姐 家庭關係 張敬軒 林盛斌 蔡卓妍 正能量

最高瀏覽

【企圖跳樓】男子疑情緒激動危站商場高處　沙田新城市多人圍觀
13:15 2023/05/19
【企圖跳樓】男子疑情緒激動危站商場高處　沙田新城市多人圍觀
張學潤最後一次公開露面神情有異　Nel Nel生前最後發文令人心痛
10:10 2023/05/19
張學潤最後一次公開露面神情有異　Nel Nel生前最後發文令人心痛
【緣份未盡】參加兒子幼稚園活動被老師叫全名 丈夫被妻質問尷尬：世界真細小
12:50 2023/05/19
【緣份未盡】參加兒子幼稚園活動被老師叫全名 丈夫被妻質問尷尬：世界真細小