【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包

不少人說好家傭難求,而僱主跟家傭關係良好更十分難得!獲封為「最強繼母」的楊卓娜於2009年跟「廣告燈箱大王」楊志翹結婚,同年誕下女兒楊舒然(豹豹),連同楊志翹與前妻所生的兩名女兒,楊卓娜一躍成為3女之母。楊卓娜把家庭打理得頭頭是道,原來她對家傭很有情義。

楊卓娜:聚散有時

今日(5月20日),楊卓娜於社交平台分享數張相片,透露其任職6年得家傭要返家鄉,他跟丈夫和3名女兒為「姐姐」餞行。

當中她寫道:「聚有時,散有時!緣起緣落,總有定數!尋晚Farewell在我家工作了六年的工人姐姐,中午到機場送機,離別在即,特別感觸!感謝姐姐飄洋過海,為我家貢獻了六年的青春!」

獲網民讚富人情味

除了送上蛋糕給家傭Eka外,楊卓娜更送上心型的金戒指,認真有愛。她寫道:「臨別前,我買了一隻皇冠形狀的純金戒指送給她作為紀念,祝福她往後的日子健康快樂! From now on, be her own Queen #楊氏宿舍 #我們這一家 #十分多嘢吹水館。」

今日中午楊卓娜跟丈夫和細女豹豹往機場送別Eka,豹豹跟家傭感情似乎特別要好,相中見到她因為不捨而喊,要Eka在旁呵番。

不少網民也大讚楊卓娜這位她僱主,當中包括「好有人情味」、「有情有義愛心滿滿的主人家」、「一個很有愛的家庭」、「你哋一定好錫佢」。另外有人笑問「佢同你好似」,卓娜即答道:「呢啲叫緣份」

圈中多主僕情

除了楊卓娜,圈中不少藝人也待家傭如家人,當中張敬軒可說是佼佼者,雖然工人的廚藝麻麻,軒仔苦中作樂,曾經於IG分享姐姐炮製的早餐,為大家帶來不少歡樂,之後軒仔開騷,工人姐姐也在台下撐場,足見二人關係良好!

另外薛家燕向來疼錫家傭,2014年,家燕姐被指到帶兩位家傭去買新衫過年,家燕姐更親自為她們度身,其後更一起往置地廣場High Tea。

至於林盛斌曾經於中秋夜,安排家傭跟同鄕入屋慶祝,至於阿Sa蔡卓妍於兩歲時由工人湊大,直至小學三年級,阿Sa家人跟家傭失聯。

幸而25年後,阿Sa終尋回對方,家傭的錢包內更放著阿Sa童年照,令她感動不已。

