【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包

▲ 楊卓娜一家送貨別家傭！

不少人說好家傭難求，而僱主跟家傭關係良好更十分難得！獲封為「最強繼母」的楊卓娜於2009年跟「廣告燈箱大王」楊志翹結婚，同年誕下女兒楊舒然（豹豹），連同楊志翹與前妻所生的兩名女兒，楊卓娜一躍成為3女之母。楊卓娜把家庭打理得頭頭是道，原來她對家傭很有情義。

楊卓娜：聚散有時

今日（5月20日），楊卓娜於社交平台分享數張相片，透露其任職6年得家傭要返家鄉，他跟丈夫和3名女兒為「姐姐」餞行。

當中她寫道：「聚有時，散有時！緣起緣落，總有定數！尋晚Farewell在我家工作了六年的工人姐姐，中午到機場送機，離別在即，特別感觸！感謝姐姐飄洋過海，為我家貢獻了六年的青春！」

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獲網民讚富人情味

除了送上蛋糕給家傭Eka外，楊卓娜更送上心型的金戒指，認真有愛。她寫道：「臨別前，我買了一隻皇冠形狀的純金戒指送給她作為紀念，祝福她往後的日子健康快樂! From now on, be her own Queen #楊氏宿舍 #我們這一家 #十分多嘢吹水館。」

今日中午楊卓娜跟丈夫和細女豹豹往機場送別Eka，豹豹跟家傭感情似乎特別要好，相中見到她因為不捨而喊，要Eka在旁呵番。

不少網民也大讚楊卓娜這位她僱主，當中包括「好有人情味」、「有情有義愛心滿滿的主人家」、「一個很有愛的家庭」、「你哋一定好錫佢」。另外有人笑問「佢同你好似」，卓娜即答道：「呢啲叫緣份」

▲ 楊卓娜把家庭打理得頭頭是道！

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圈中多主僕情

除了楊卓娜，圈中不少藝人也待家傭如家人，當中張敬軒可說是佼佼者，雖然工人的廚藝麻麻，軒仔苦中作樂，曾經於IG分享姐姐炮製的早餐，為大家帶來不少歡樂，之後軒仔開騷，工人姐姐也在台下撐場，足見二人關係良好！

另外薛家燕向來疼錫家傭，2014年，家燕姐被指到帶兩位家傭去買新衫過年，家燕姐更親自為她們度身，其後更一起往置地廣場High Tea。

至於林盛斌曾經於中秋夜，安排家傭跟同鄕入屋慶祝，至於阿Sa蔡卓妍於兩歲時由工人湊大，直至小學三年級，阿Sa家人跟家傭失聯。

幸而25年後，阿Sa終尋回對方，家傭的錢包內更放著阿Sa童年照，令她感動不已。

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