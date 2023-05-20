【KATCH OUR LIFE】方皓玟音樂會注入Catwalk元素　小明自肥邀Zpecial任首場嘉賓

方皓玟（小明）繼2021年紅館個唱《LOST n FOUND》後，在昨晚（5月19日）起假亞洲國際博覽館舉行一連兩場的個人演唱《Katch Our Life方皓玟音樂會》。

音樂會甫開場，小明便攜同眾Dancers現身跳唱《Lady Copy》、《虛偽》、《TMD》及《Freedom》等多首快歌，以火熱的舞台畫面迅速炒熱氣氛。

呈現大膽前衛風格

今次小明特意找來香港時裝設計師Kit Wan再度合作，以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演，一貫二人大膽前衛的風格美學。

相較上次的個人演唱會《LOST n FOUND》，強調迷失後強化內心繼續前行，這次小明更想不帶任何「框框」及故事，將訊息留給觀眾詮釋，欲更專心、更純粹地將一直想做的表演模式帶給樂迷。

她曾多次透露：「今次音樂會會有很多新嘗試，包括舞蹈綵排、編曲，以及演唱一些從未唱過的歌，很具挑戰性，亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思，將於今次實現出來，我自己都十分期待。」

演繹《Freedom》時更邀來一拍即合的音樂人JNYBeatz一同合唱，及後二人更即席帶領觀眾一同為今天（5月19日）生日的演唱會導演Jack大唱生日歌，場面溫馨洋溢。

小明笑言是「自肥」

小明將舞台交給JNYBeatz後，便唱出自己的歌曲《你是我的Bae》。其後，突然邀出好友兼說唱歌手Delta T出場合唱《No More Words To Say》，用說唱吐出百感交集的真假人際關係。



於音樂會中後段，豈能少得百聽不厭的經典作，小明這次音樂會都有唱出《還要去過生活》、《如果想我哭》、《分手總約在雨天》等歌曲，在創新的舞台亦不忘滿足眾樂迷的願望歌單。

唱畢，本場嘉賓樂隊Zpecial突然已於小明身後準備好，一同合唱由Zpecial重新編曲的《All We Have Is Now》。

隨後，Zpecial亦帶來他們的人氣歌曲《深夜告別練習》。談及為甚麼小明會邀請Zpecial作嘉賓，小明笑言是「自肥」：「公司好多男同事都喜歡女團，我就是要跟他們對抗，加上我又好喜歡Zpecial，便『自肥』了！」

▲ 方皓玟一同合唱由Zpecial重新編曲的《All We Have Is Now》。

樂迷不斷叫Encore

最後，小明更首次唱出只推出兩星期的新歌《It's Not Your Fault》，震撼的演繹讓全場樂迷都跌入「方皓玟」式、直唱入心坎的歌聲之中。

最後，小明一口氣帶來《假使世界原來不像你預期》、《人話》及《你是你本身的傳奇》，為今次《KATCH OUR LIFE》方皓玟音樂會劃上完美的句號。

但樂迷仍意猶未盡，不斷呼叫「Encore」，更不願離席。直言沒準備Encore環節的小明實在是盛情難卻，再次請出樂隊並邀請全場樂迷大合唱一次《It’s Not Your Fault》，送給作詞的Wyman（黃偉文）。

小明更承諾樂迷們，今年定必花更多時間於造歌，望為樂迷產出更多回應時代的作品，亦期待下次再見。

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