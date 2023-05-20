【星爺愛將】李尚正女朋友患癌　拍拖18年未結婚：她不想連累我

現年42歲、被稱為「有線一哥」的李尚正，近日於電影《死屍死時四十四》飾演爆笑保安員再度人氣急升。他在今日（5月20日）任商業一台《星光背後》嘉賓。

父母均是教師的李尚正，因會考4A5B與高考3A1B成績優異入讀港大建築系，但在2003年未畢業就跳入當年剛啟播的有線娛樂新聞台，翌年再因夥拍林海峰主持節目《有線娛樂乜人台》獲周星馳賞識挖過檔，先後有創作或機會參演星爺《長江七號》等三齣大片。

李尚正在節目憶述當年唸大學半途曾令父母大失望的經歷外，亦透露獲周星馳賞識走上喜劇演員之路。

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▲ 李尚正接受《星光背後》主持人 梁泰來（左）訪問。

被星爺賞識感意外



他坦言意想不到當年一個弱台節目，卻會令星爺留意到：「其實那個節目百分之99都是林海峰構思，我只佔極少時間講數句對白！周星馳托人找我電話想約我見面時，我是『嘩』呆了，形容不到當時反應。那時他剛做完《功夫》，本來想一起度橋《功夫2》，之後不成事才變成《長江七號》。」

李尚正揚言能有機會跟周星馳合作「貼錢都甘心」：「我是即時返有線向余詠珊辭職，最初幾次度橋無錢，後來人工是比有線高，對我很好。」

▲ 《長江七號》

有指星爺於片場脾氣大、容易動火罵人，問李尚正接觸真實的周星馳，他說：「坦白我見過他很燥，不知何解會這樣罵一個人，但我好好彩，對我是很客氣，合作多次，真的從沒被他罵過！」

李尚正續指：「最多只會催我：『你可唔可以快啲？』絕少涉及粗口，總括來說，我只覺周生性子急，他叫你做的，一定要做到。」

留守有線至今

至於2010年重返有線做至今天的「有線一哥」，他苦笑說：「那時電影沒工開，加上駕電單車發生嚴重意外，瞓了數個月醫院，現在你見我四肢健全，但那時我肺穿窿積水，半年只靠保險過活，之後是想轉行，但就有個監製朋友找我回有線。」

他坦言羨慕大批有線幫同輩隨余詠珊過檔TVB很快名成利就，但他說留守有線至今亦有優點：「每年有人工加，外出接job抽佣又不高，又無收視壓力，節目做甚麼亦不會被投訴，對台的問題，我們一點也沒有。」

▲ 《死屍死時四十四》

研究兩性關係



李尚正曾被中學同學踢爆讀書時已極受異性歡迎，節目中，他坦言曾有過十數位女友，被問及追女仔心得，他一臉認真說：「我真的鑽研過，亦看過《男人來自火星，女人來自金星》這本書，追女仔不是靠靚仔，最重要是用心，肯花時間、心機及金錢在對方身上。」

至於前度多多的他，現在有一個拍拖18年的女友，對方如何令他臣服，說：「她都是交出真心，做了些命都不要的事為我，我怎會變心？」

常帶給觀眾歡樂的李尚正，被問及跟女友為何至今仍未結婚，他的回答令人頗為感慨：「其實都可以講，不結婚是她的意思，因為她生cancer，我們一起一兩年後發現這重病，她不想連累我，還說我想成家立室可找第二個，但我無所謂，我沒承諾都不緊要！」

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