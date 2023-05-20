【奪命悲劇】3歲自閉男童遭反鎖車內　受困2小時送院不治亡

▲ 3歲自閉男童遭反鎖車內，受困2小時送院不治亡。（iStock圖片，非涉事車輛）

巴西日前發生一宗意外，一名年幼男童趁媽媽睡著後到車上玩耍，不慎將自己反鎖在車內，受困足足2小時後才被發現，送醫時已失去意識，經搶救後宣告不治。

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綜合外媒報道，事發於巴西馬托格羅索州一個城鎮，該名3歲男童本身患有自閉症，平時喜歡在車上玩耍。據男童的父親透露，上周六（13日），下午1時，妻子帶兒子回家，接著便上床睡覺，醒來後發現兒子不在身邊，於是四處尋找，最終在停泊在屋外的車上發現兒子。

當男童被發現時，他已經被困車內2小時，並且失去意識，媽媽於是趕緊召喚救護車將其送院，可惜男童經搶救後仍回天乏術，延至14日凌晨宣告不治，而當日正正是母親節。

市長Erico Stevan Goncalves於社交平台發文，向死者家屬致哀，「任何言語都無法撫平父母因兒子早逝而受到的痛苦」。而當地警方亦已就事件展開調查。

▲ 男童被困車內2小時。（網上圖片）

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責任編輯：羅嘉欣