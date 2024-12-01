無窮之路IV丨陳貝兒高溫往麥加朝聖全身濕透　沙特一夫多妻須遵守一個條件

▲ 《無窮之路IV-一帶一路》由陳貝兒主持。

由陳貝兒（Janis）主持TVB台慶專題紀錄片《無窮之路IV-一帶一路》（以下簡稱為《無窮之路4》）的最新一集，Janis將抵達伊斯蘭教的發源地沙特阿拉伯，參觀舊城區及兩項重要的「一帶一路」建設—「麥加輕軌」及「麥麥高鐵」。

沙特一向予人感覺比較神秘和封閉，不過自從當地政府在2019年，開放旅遊簽證給49個國家後，外國女士已可在不需要穿著黑袍的情況下於市區遊覽，不過全國依然禁酒，亦沒有卡拉OK、戲院、酒吧之類的娛樂場所，男女之間仍要保持一定距離。

不過一夫多妻制依然存在，只是有特定條件要遵守，Janis說：「我聽說現在這個年代的沙特男性仍然可以娶4個老婆，但條件就是要對這4個老婆都是平等的對待。」

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▲ 當地人民很熱情，請Janis食糖。

無窮之路IV丨過五關斬六將

此外，Janis參觀舊城區期間，獲不少沙特人主動友善地打招呼，更有人請Janis食糖兼教講阿拉伯語的「謝謝」。

其實Janis這次抵達沙特的重任，是專誠參加伊斯蘭世界一年一度的盛事—麥加朝聖，而要參加這項盛事，事前要「過五關斬六將」，Janis說：「如果不是教徒是絕對不可以進去的，不過每年都有很多好奇的遊客打算闖進去，最後都被捕，我們是幾經辛苦向項目組申請，讓我們以工作人員的身份去見證這件事。」

▲ 參加麥加朝聖前，要做足準備。

無窮之路IV丨陳貝兒全身濕透

出發前，Janis及女性工作人員專誠前往購買穆斯林女性的ABAYA黑袍，準備乘搭麥加輕軌踏上麥加朝聖旅程。

Janis出發當日，氣溫高達45度，尚未抵達月台已熱至滿面通紅的她，坦言體感溫度絕不止如此：「我想講我已經是全身都濕透了，很熱很熱，但很興奮。」、「今天是很難忘的一天，據聞有去到50多度，而沿途其實有很多人是熱至死亡。」期間，Janis獲好心的輕軌的工作人員噴水降溫，又遇到兩位好心婦人送上傘子降溫，令Janis甜在心頭。

由於每年全世界的穆斯林都會湧到沙特的麥加和麥地那城進行朝聖，故最高峰期會有二百多萬人會想盡所有辦法塞進這座城市，沙特政府為了解決交通問題，於2009年特意邀請了中國企業前往建造「麥加輕軌」。

▲ 參觀「麥麥高鐵」。

無窮之路IV丨麥加輕軌流量驚人

麥加輕軌可說是全世界最特別的輕軌，每年只運作7日，但這7日的客流量據說是世界之最，例如要在5個半小時內，運送30萬以上的乘客，而且過程是絕對不能出錯，是一項相當高壓的任務。

據在麥加輕軌控制室工作的人員透露：「我們是分秒不差的。（那如果真的出錯了會怎麼樣？）沒有如果，我們絕對不允許出錯」，Janis在旁補充謂：「如果遲到了，便會令到穆斯林的教徒錯失了其中一項功課，錯失了一個功課就等於他之前所做的事情完全白費了，所以這個責任真的是非常的大。」

▲ 參觀「麥麥高鐵」。

無窮之路IV丨朝聖人均使費約10萬

Janis在節目中，還為觀眾了解了來自內地的穆斯林、到麥加朝聖一次的使費，包括朝聖簽證、住宿費及捐獻數目。

據悉，當地一晚酒店的房價可能需要過萬港元，加上捐獻款項，人均使費一般是8萬到10萬人民幣不等，一團人加起來的款項大概70萬人民幣，相關款項在那些人的家鄉，其實已經是建造一間屋的價錢，Janis感嘆：「他們是窮一生的財力和體力，來到麥加這裡。」

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