【恐怖虐兒】2歲男童打碎玻璃杯遭外婆重摔命危　親屬：醫好也是植物人

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雲南昭通昭陽區驚傳虐兒事件，一名2歲男童疑似因打碎玻璃杯，被親外婆打成重傷，生命垂危。目前涉事外婆正在配合警方調查，具體受傷原因正在進一步調查中。

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綜合内地媒體報道，事發於前日，據男童陳姓親屬透露，男童母親於去年底離家，男童與3歲姐姐均被送到外婆家照顧。從事發時正在一旁的男童姐姐處得知，稱弟弟不慎將兩個玻璃杯摔碎，隨後被外婆舉起重摔在地。

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陳姓親屬續稱，受傷男童隨後被送院搶救，目前生命垂危。據稱，男童頭內的骨頭都被取下，「75%是醫不好啦，就是沒有這個孩子了，95%的是醫好之後都是植物人」。

男童主診醫生透露，男童為嚴重顱腦損傷，正在重症監護室中救治，情況十分危急。當地警方已介入調查，男童外婆也正配合警方調查，具體原因仍在調查中。

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責任編輯：王明芳