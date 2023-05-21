【感冒危機】男子感冒一周未好上班暈倒送院不治 醫生警告：1種病致死率超過50%

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感冒切勿忽視！台灣一名近40歲男子感冒一周還未好照舊上班，和人約好了會議時間，超過1小時都未出現，後來被人發現在公廁昏倒，送院搶救不治，研判應是心肌炎所致。

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台灣資深醫藥記者洪素卿在《健康2.0》分享，一位不到40歲的男友人因心肌炎離世。她憶述，男友人起初是出現感冒症狀，拖了一周都未好，也擔心再不去工作會把事情拖延太久，故決定恢復正常上班日子。他上班那天約了一場會議，原訂4點抵達，後來提早到，他便打電話給對方表示，自己先在樓下走走，時間到會再上樓。

但到5點他還未出現，對方打電話給他都沒接，感覺不太對勁，未幾發現樓下出現一些騷動，原來該名男友人昏倒在公廁，送院搶救不治。研判應是心肌炎導致。

台灣新光醫院內臟科醫生陳冠任表示，包括一般感冒、肺炎或猛暴性心肌炎，一開始均會出現喘、悶、呼吸不過來。仍有些細微差異，三者雖都是病毒性感染，但心肌炎相關病毒並不只是出現在感冒口腔、上呼吸道，甚至會往下延伸至心臟。

陳醫生續稱，一般呼吸道病毒影響的都是呼吸，出現咳嗽、流一段時間流鼻水就會康復。但某些病毒則有較強可能性，會導致心臟出問題，會讓心臟功能暫時停止或退化，進而產生嚴重症狀。

他指，若有發燒、流鼻水、咳嗽、肌肉無力、腹瀉、嘔吐、胸悶、心悸、喘、心跳快，甚至有腳腫等，就要懷疑是心臟出問題，且要留意致死率高達50%以上。

責任編輯：羅嘉欣