  • 30°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 11:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究

兒童健康 11:14 2023/05/21

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

一名8歲女在將軍澳一家快餐店被熱咖啡淋頭，涉事的女食客不顧而去。

將軍澳一家快餐店發生食客燙傷女童事件，一名8歲女童在周五晚（19日），與祖母到調景嶺彩明商場的大家樂買外賣時，在等候取餐期間被一名女食客碰撞，其手上捧著的餐盤上一杯熱咖啡打翻，兜頭淋向女童，導致女童的前額、面及手臂被二級燙傷需留醫。女童的父親事後在社交平台廣發帖文尋找目擊者，希望能找到涉事女食客追討公道。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛

女童爸爸在facebook群組「將軍澳主場」發帖文講述事件，他指事發於周五晚上6時至7時，其女兒與祖母等候外賣期間，被一名女食客打翩的熱咖啡燙傷入院，但女食客不顧而去，故在網上急尋目擊者，以追查該名女食客的下落。

好彩有熱心嘅街坊（感激不盡）幫手call白車。因我當時唔喺現場，想知會唔會有街坊朋友見到個女食客。

女童的面頰、整片前額及手臂二級燙傷，爸爸擔心女兒有機會毀容。（「將軍澳主場」fb圖片）

帖文獲多名網民留言支持，並祝小朋友早日康復。不少網民斥責該名女食客「弄傷人更不顧而去，自私冇責任心」、「淥親人仲走左去，仲要係小朋友，有無搞錯」、「見到張相好心痛」；但有網民認為女食客本身與女童無怨無仇，「會唔會特登淥佢呀？父母又唔睇實小朋友既？小朋友當時有冇係餐廳內跑來跑去先？」。

林先生接受傳媒訪問稱，昨日（20日）他與家人到事發大家樂分店了解，有人聲稱見到該名女食客年約40多歲，其他就不清楚。他又引述警方指，店內的閉路電視未有影到案發情況，於是他向店員要求翻看事發片段，店方解釋因閉路電視損壞，影片只錄到今年3月底，4月至5月沒有錄影片段，因此沒有影到事發經過。

林先生指女兒當晚受驚過度，難以入睡，目前正在兒童醫院留醫，其面頰、整片前額及手臂二級燙傷，暫未知女兒有否被深層燙傷，擔心會毀容。林先生希望循法律途徑向該名女食客民事索償，稍後會轉交律師處理。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【疏忽照顧】2歲女童被玩手機保母遺留升降機　獨自搭上8樓驚慌爬窗墮樓亡
17:57 2023/05/19
【疏忽照顧】2歲女童被玩手機保母遺留升降機　獨自搭上8樓驚慌爬窗墮樓亡
【遊樂意外】3歲男童遭遊樂設施繩索纏頸昏迷　6名托兒所教職員全無發現
09:44 2023/05/03
【遊樂意外】3歲男童遭遊樂設施繩索纏頸昏迷　6名托兒所教職員全無發現
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃

你可能感興趣

【疏忽照顧】2歲女童被玩手機保母遺留升降機　獨自搭上8樓驚慌爬窗墮樓亡
17:57 2023/05/19
【疏忽照顧】2歲女童被玩手機保母遺留升降機　獨自搭上8樓驚慌爬窗墮樓亡
【遊樂意外】3歲男童遭遊樂設施繩索纏頸昏迷　6名托兒所教職員全無發現
09:44 2023/05/03
【遊樂意外】3歲男童遭遊樂設施繩索纏頸昏迷　6名托兒所教職員全無發現
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
意外事故 爸媽心聲 網絡熱話 治療 快餐店 商場 兒童醫院 大家樂 社交平台 Facebook

最高瀏覽

【緣份未盡】參加兒子幼稚園活動被老師叫全名 丈夫被妻質問尷尬：世界真細小
12:50 2023/05/19
【緣份未盡】參加兒子幼稚園活動被老師叫全名 丈夫被妻質問尷尬：世界真細小
【情侶買樓】情侶合資買樓10年後分手 女方獨吞600萬物業捱告判決出爐
16:49 2023/05/19
【情侶買樓】情侶合資買樓10年後分手 女方獨吞600萬物業捱告判決出爐
【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇
10:29 2023/05/20
【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇