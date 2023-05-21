【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究

▲ 一名8歲女在將軍澳一家快餐店被熱咖啡淋頭，涉事的女食客不顧而去。

將軍澳一家快餐店發生食客燙傷女童事件，一名8歲女童在周五晚（19日），與祖母到調景嶺彩明商場的大家樂買外賣時，在等候取餐期間被一名女食客碰撞，其手上捧著的餐盤上一杯熱咖啡打翻，兜頭淋向女童，導致女童的前額、面及手臂被二級燙傷需留醫。女童的父親事後在社交平台廣發帖文尋找目擊者，希望能找到涉事女食客追討公道。

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女童爸爸在facebook群組「將軍澳主場」發帖文講述事件，他指事發於周五晚上6時至7時，其女兒與祖母等候外賣期間，被一名女食客打翩的熱咖啡燙傷入院，但女食客不顧而去，故在網上急尋目擊者，以追查該名女食客的下落。

好彩有熱心嘅街坊（感激不盡）幫手call白車。因我當時唔喺現場，想知會唔會有街坊朋友見到個女食客。

▲ 女童的面頰、整片前額及手臂二級燙傷，爸爸擔心女兒有機會毀容。（「將軍澳主場」fb圖片）

帖文獲多名網民留言支持，並祝小朋友早日康復。不少網民斥責該名女食客「弄傷人更不顧而去，自私冇責任心」、「淥親人仲走左去，仲要係小朋友，有無搞錯」、「見到張相好心痛」；但有網民認為女食客本身與女童無怨無仇，「會唔會特登淥佢呀？父母又唔睇實小朋友既？小朋友當時有冇係餐廳內跑來跑去先？」。

林先生接受傳媒訪問稱，昨日（20日）他與家人到事發大家樂分店了解，有人聲稱見到該名女食客年約40多歲，其他就不清楚。他又引述警方指，店內的閉路電視未有影到案發情況，於是他向店員要求翻看事發片段，店方解釋因閉路電視損壞，影片只錄到今年3月底，4月至5月沒有錄影片段，因此沒有影到事發經過。

林先生指女兒當晚受驚過度，難以入睡，目前正在兒童醫院留醫，其面頰、整片前額及手臂二級燙傷，暫未知女兒有否被深層燙傷，擔心會毀容。林先生希望循法律途徑向該名女食客民事索償，稍後會轉交律師處理。

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責任編輯︰王明芳