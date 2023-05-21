【新冠肺炎】網民呻針後新冠病毒「中完又中」　重溫確診後鎮痛+預防療法

▲ 網民呻針後新冠病毒「中完又中」！重溫確診後鎮痛+預防療法。

早前新冠疫情緩和，本港自解除口罩令後，市民生活漸回復正常。但近日，新冠病毒似捲土重來，民眾出現「復陽潮」，紛紛在網上大呻「中完又中」經歷，就算打幾多針都無用。

最新影片：

近日，Facebook群組「香港新冠肺炎關注組」又再活躍，因不少網民發帖表示自己「又中招」，即使已接種數劑疫苗仍無助免疫，紛紛在群組内圍爐及求療法；亦有些未曾確診過新冠肺炎的「天選之人」及「0針人士」終究失守，面對第一次大病臨頭，都急忙詢問減輕發病症狀的方法。

TOPick整合了過去各中醫、營養師給確診新冠患者的舒緩痛症方法及飲食預防建議，為大家排憂解難：

1. 確診後4大飲食注意事項

營養學家王敏寧（Mandy Wong）在其facebook專頁發文指出，確診後飲食有4方面要留意，以助消化及補充所需的營養素，增強免疫力，加快康復進度。

Mandy表示，由於各人身體情況不同，受感染狀況也不同，故她只會因應病徵提供飲食建議，讓大家參考。至於病情較嚴重者，則宜求診。她引述衛生署衛生防護中心的資料指，新冠肺炎最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏。其他病徵則包括：喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。

若感覺病徵較輕微者，則可循以下4方面的建議飲食，以助身體復原：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. 天然方法KO呼吸道不適

本港註冊營養師Jim Lau在個人專頁總結針對3項呼吸道不適症狀，提出天然方法幫助舒緩；以及出現不適時避免做的事項。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3. 「轉陰」後調理

註冊中醫師何肇婷在Facebook專頁分享，確診期間一律不應服補品，轉陰後若需補身，則要注意時機，轉陰性亦不代表已經痊癒。

確診期間一律不應服補品

新冠肺炎屬外感外邪的一種，身體要調動正氣去抗邪，這個時候應該清淡飲食，不要食補品來加重脾胃負擔，好讓身體專心抗邪。我想大部分人都知道，感冒期間不宜飲補湯，但可能有些人會見到蟲草及靈芝有治療咳嗽的功效，但注意它們針對體虛型的久咳，而非時邪感冒引起的咳嗽，所以確診期間請勿服用。

其他確診期間應戒口的食物: 生冷寒涼、油膩、煎炸、辛辣、牛羊雞、生果、甜食等等

轉陰性後可以補了嗎?

轉陰性不代表病已經完全好了，臨床上不乏見到轉陰性後才開始咳嗽，或痰仍維持顏色黃綠，或出現明顯不夠氣、頭暈、胃口不好等狀態，這些都是還未痊癒的表現。

補品之能夠起補益作用，先要通過脾胃有效消化及吸收，再由不同通道帶到身體各處，通道暢通，補進身體的東西才能到達不足之處，有效補身。一般大病初癒，要先確保外邪已完全清除，還有脾胃功能良好，才會開始食補品或保健品。未處理好便立即食補品，外邪未清除的話，可引起咳嗽、頭痛、鼻塞流鼻水等症狀復作或加重；脾胃功能不好的話，則會導致胃口差、腹脹、肚瀉等，更有可能出現上火的症狀。

另外，不同補品的適應症都各有不同，大家亦要分清自己哪裡虛，才用相應的補品，盲目進補亦會引起反效果，所以建議大家諮詢註冊中醫師的意見，了解自己身體狀態，對症下藥，才能加速身體的復原，亦更有效減低出現長新冠的風險。

4. 增強預防新冠肺炎藥方

註冊中醫師吳裕城推薦預防藥方：

香港潮濕天氣下，新冠肺炎患者出現不同程度的胃腸功能障礙，取陳皮和薏苡仁理氣化濕和中，並《十神湯》、《參蘇飲》和《桔梗湯》化裁而成。

材料：太子參10克、蘇葉3克、蒼朮3克、蘆根15克、桔梗3克、陳皮6克、生薏苡仁30克 、生甘草6克。

用法：加入1000毫升水，浸泡10至15分鐘，後以大火煮滾後，轉成小火，悶煮約10至20分鐘，當茶飲。

功效：提高機能免疫功能，調整患者免疫狀態；減輕病毒感染後症狀，降低重症病例的發生率。

＊適用於常態化疫情防控期間成人和小孩預防（小兒用量減半）

＊不適用：孕婦及體質過敏人士。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣