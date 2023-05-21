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【張學潤離世】肥媽拍片稱Nel Nel財困遇感情問題　羅霖盼可刪片：好朋友都想保護佢

娛樂 11:02 2023/05/21

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羅霖呼籲刪片。

香港著名形象指導張學潤（Nel Nel）於日前（5月18日）被發現燒炭自殺，終年59歲。

Nel Nel好友羅霖昨日（20日）出席活動時代表其家屬發言，表示不想Nel Nel再受委屈，不開名要求近日拍片的朋友刪除相關影片，而肥媽（Maria Cordero）最近以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題拍片，令人認為矛頭指向肥媽。

【張學潤離世】NelNel曾稱有錢不等如時尚　最經典為關淑怡成功轉型

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肥媽拍片緬懷Nel Nel

肥媽於影片表現激動，並謂：「無論係經濟上嘅問題、感情上嘅問題，佢都會第一時間打畀我，我會即刻同佢解決所有問題，仲同佢安排同教佢點賺番個錢。」

她覺得：「好唔開心就係點解30幾年嚟你發生乜事都係打畀我，點解呢次你有事唔打畀我呢？你打畀我咪冇事囉！」

【張學潤離世】肥媽震驚關寶慧崩潰湯記未平伏　陸詩韻不覺有異樣路芺心情低落

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她又指：「佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情。真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽㗎嘛！點解每年有事你都搵我？點解依家你唔搵我呀？」

她覺得Nel Nel不好意思致電她：「記住呢個世界係冇唔好意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得番轉頭！希望大家可以同佢禱告，願Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！」

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羅霖呼籲刪片

有指Nel Nel家屬不滿個別人士藉事件拍片消費Nel Nel，羅霖代其家屬發言表示身後事會一切從簡，並指很多朋友都懷念他，甚至有些朋友會拍片發表言論，「但佢屋企人同公司都希望佢可以刪除條片，因為唔想Nel Nel受到委屈，好朋友都想保護佢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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