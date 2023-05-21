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【新聞之花】TVB主播蜜遊英國被求婚　麥詩敏晒「鑽石之王」Harry Winston求婚戒指

娛樂 12:55 2023/05/21

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

麥詩敏於英國被求婚。

TVB主播界又有好消息！大台新聞小花麥詩敏與男友最近蜜遊英國，男友向麥詩敏跪地求婚，令她大為驚喜。

麥詩敏於IG分享被求婚的過程和感受，並大晒鮮花及有「鑽石之王」之稱的Harry Winston方形鑽戒。

【蔡天鳳碎屍案】主播麥詩敏報新聞眼濕濕　科大畢業高材生爸爸曾主持《警訊》

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麥詩敏被求婚

麥詩敏在「520」被男友求婚，其後她於IG分享求婚照片，且寫道：

🇬🇧𝐈 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐘𝐄𝐒!💍

📍他說今天帶我回以前讀書的地方Bournemouth行下

行完Bournemouth Pier無啦啦食咗張英式牛肉乾

(已入錶但無跌ticket出來所以只display了receipt)當我嬲到發火之際

佢話附近好多靚風景可停車影相

就兜左去某海灘看台

落車後我仲未燥完

我話「呢度無咩睇 唔好行咁遠 廢事又比人抄牌」

佢就話「得架啦」之後捉咗我越行越入

仲無啦啦叫人幫我地影相

原來他一早安排了朋友扮路人影相

然後這畫面就出現了

謝謝剎我一個措手不及😂

#520

#Bournemouth

#UnitedKingdom

【靚女學霸】新聞之花碩士畢業羅鈺文+麥詩敏齊到賀　梁凱寧從主播蛻變成言語治療師

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父親曾為《警訊》主持

現年31歲的麥詩敏畢業於香港科技大學工商管理系，她當年看見TVB招聘主播，在父親麥振江的鼓勵下應徵並獲得錄取，至今已效力TVB八年。

麥詩敏之前曾分享父女合照，其父親麥振江於1979年開始擔任《警訊》的節目主持人，直到1994年離開幕前轉職編導，由於主持了該節目15年之久，曾被觀眾誤認他是警察並稱他為「麥Sir」。

（IG圖片）

加入TVB八年

外型甜美的麥詩敏同樣從事幕前，她先後擔任《天氣報告》、《星期日香港早晨》、《樓宇點睇》等節目主持。

其「經典作」可謂入職TVB後兩個月，在新聞報道講及「中東呼吸綜合症」時，因為「食螺絲」而被網民瘋傳而廣為人認識。隨時日磨練，她現在已是位經驗豐富的主播。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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