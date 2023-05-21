【製氫技術】固態製氫初創項目獲煤氣公司戰略投資　製氫成本可下降近半

▲ 固態製氫系統獲得第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎。（香港中華煤氣有限公司提供）

港深兩地大學聯手研發固態製氫系統，比傳統以電解水製氫方法，成本下降近半，效能更提升1成。項目更獲本港商界戰略投資和提供合作，幫助項目加快落地及量產。

深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬指出，陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，固態製氫系統則可降至1.6元，成本節省接近一半。又說，項目優勢是效率高、電流大，利用水循環模式製造綠氫，真正做到零碳可再生能源。

陳彬的研究團隊夥拍香港理工大學成立初創公司，研發新一代的固態製氫系統。新的製氫物料是一片載有正極和負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏500至600度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，提升電氫轉換效率。

今年3月，他們的固態製氫項目奪得第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎，更因而獲得煤氣公司集團旗下的港華能源研究院青睞，與其簽訂戰略合作，成為研究院的前期孵化項目。陳表示港華能源研究院除了提供資金，讓他們買更好研發設備，更重要是提供應用場景，如光伏電站，推動產品加快落地。得到香港資金和應用場景支持，團隊目標2年內可做到製氫系統大規模量產，壽命達到過萬小時，成本降低超過3成。

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談及港深兩地的科創合作，陳彬認為香港擔當不可或缺的投資角色，深圳擁有研發和應用的土壤，加上大灣區在海上風能應用場景有極大機遇，高效能電氫轉換技術正好派上用場，有助加快「綠氫」的廣泛應用。

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責任編輯：楊佩瑩