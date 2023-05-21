  • 31°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 13:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【製氫技術】固態製氫初創項目獲煤氣公司戰略投資　製氫成本可下降近半

社會 12:06 2023/05/21

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

固態製氫系統獲得第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎。（香港中華煤氣有限公司提供）

港深兩地大學聯手研發固態製氫系統，比傳統以電解水製氫方法，成本下降近半，效能更提升1成。項目更獲本港商界戰略投資和提供合作，幫助項目加快落地及量產。

深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬指出，陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，固態製氫系統則可降至1.6元，成本節省接近一半。又說，項目優勢是效率高、電流大，利用水循環模式製造綠氫，真正做到零碳可再生能源。

陳彬的研究團隊夥拍香港理工大學成立初創公司，研發新一代的固態製氫系統。新的製氫物料是一片載有正極和負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏500至600度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，提升電氫轉換效率。

今年3月，他們的固態製氫項目奪得第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎，更因而獲得煤氣公司集團旗下的港華能源研究院青睞，與其簽訂戰略合作，成為研究院的前期孵化項目。陳表示港華能源研究院除了提供資金，讓他們買更好研發設備，更重要是提供應用場景，如光伏電站，推動產品加快落地。得到香港資金和應用場景支持，團隊目標2年內可做到製氫系統大規模量產，壽命達到過萬小時，成本降低超過3成。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

談及港深兩地的科創合作，陳彬認為香港擔當不可或缺的投資角色，深圳擁有研發和應用的土壤，加上大灣區在海上風能應用場景有極大機遇，高效能電氫轉換技術正好派上用場，有助加快「綠氫」的廣泛應用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【屍體發現】20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣　身份待查
今日 10:46
【屍體發現】20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣　身份待查
【電鋸兇案】元朗中年婦頸背有刀傷倒斃行人路 現場遺疑兇器電鋸、牛肉刀等
今日 11:06
【電鋸兇案】元朗中年婦頸背有刀傷倒斃行人路 現場遺疑兇器電鋸、牛肉刀等
【交通意外】長青公路電單車失控撞壆　司機送院搶救後不治
今日 11:07
【交通意外】長青公路電單車失控撞壆　司機送院搶救後不治
【交通意外】尖沙咀私家車鏟行人路司機逃逸　地舖鐵閘被撞凹女途人擦傷
今日 11:41
【交通意外】尖沙咀私家車鏟行人路司機逃逸　地舖鐵閘被撞凹女途人擦傷

你可能感興趣

【屍體發現】20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣　身份待查
今日 10:46
【屍體發現】20多歲女子伏屍屯門蝴蝶灣　身份待查
【電鋸兇案】元朗中年婦頸背有刀傷倒斃行人路 現場遺疑兇器電鋸、牛肉刀等
今日 11:06
【電鋸兇案】元朗中年婦頸背有刀傷倒斃行人路 現場遺疑兇器電鋸、牛肉刀等
【交通意外】長青公路電單車失控撞壆　司機送院搶救後不治
今日 11:07
【交通意外】長青公路電單車失控撞壆　司機送院搶救後不治
大灣區 中華煤氣 可持續發展

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【情侶買樓】情侶合資買樓10年後分手 女方獨吞600萬物業捱告判決出爐
16:49 2023/05/19
【情侶買樓】情侶合資買樓10年後分手 女方獨吞600萬物業捱告判決出爐
【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇
10:29 2023/05/20
【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇
【昔日女神】54歲彭羚飛英國為黃偉文慶生　髮量稀薄成焦點網民嘆 : 歲月無情【附生髮貼士】
13:35 2023/05/20
【昔日女神】54歲彭羚飛英國為黃偉文慶生　髮量稀薄成焦點網民嘆 : 歲月無情【附生髮貼士】