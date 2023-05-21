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【隱門】陳展鵬與吳岱融激戰連場　湯洛雯難忘被張國強當街掌摑

娛樂 12:32 2023/05/21

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由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕等參演TVB新劇《隱門》，將接棒《川內相親》由下周一（5月29日）起播出。《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生。

除了心月，男主角莊子喬（陳展鵬飾）亦有著悲慘童年，童年親眼目擊生父（徐榮飾）作賊並死於亂槍之下的他，自小背負「賊王兒子」之名，在孤兒院飽受歧視及欺凌。

及後，獲鄧承謙（魯振順飾）收養走出困局，原以為一切重回正軌，豈料卻因葉嘯天出獄再度面臨翻天覆地危機，為了捍衛家人及得來不易的幸福，子喬陷入道德掙扎邊緣...

吳岱融狂摑到陳展鵬

早前憑《隱形戰隊》大奸角匡勝天贏盡好評的陳展鵬，是次畫風一轉飾演正直好人，除無私地向心月伸援手，凡事亦以保護養父及沒有血緣關係的妹妹Hailey（劉佩玥飾）為重，更不畏惡勢力經常與葉嘯天正面交鋒。

與黃智雯不同的是，面對吳岱融，展鵬沒有甘願處於下風，更以不同手法全力「還拖」，二人惡鬥場面充斥全劇。早前無綫娛樂新聞台前往探班，便親眼目擊展鵬與岱融由街頭打至街尾，展鵬更被岱融扑至頭破血流。

對於遭岱融窮追猛打，展鵬受訪時談到其中一幕連吃「十數個巴掌」場口時，即搞笑謂：「即刻成個人口齒伶俐，轉數快咗好多！」問到需否額外操練體能，展鵬笑言：「其實我日日開工都練緊，最緊要係練個意志。」

湯洛雯努力改善缺點

除了葉嘯天，子喬劇中還有另一壓力來源，就是女警楊忻曉（湯洛雯飾）。對於葉嘯天捲入的交通意外案有著莫名執著的忻曉，由於深感子喬有可疑，處處對子喬針鋒相對。

不過私底下，首度合作的湯陳其實相處融洽，湯洛雯受訪時大讚展鵬謂：「展鵬好爽快、又係一個好好笑嘅對手，佢又好就得我，同佢拍劇係好開心一件事。」

湯洛雯又笑言劇中角色某程度與真實的自己有點相像：「我某程度都係追根究底嘅人。（忍不住笑）衰啲講，嗌交嘅話我一定要贏，都係一個缺點嚟，依家都改緊。」再問真人是否像角色般疑心重，湯洛雯謂隨著年紀漸長已變得「佛系」：「依家佛系咗，覺得有時有啲嘢係就係、唔係就唔係，遲早會知道嘅嘢就會知道，唔使特登去搵。」

拍掌摑戲遭圍觀

湯洛雯續指劇中角色雖然沒有太多動作場面，但與智雯及展鵬一樣要捱摑，不過對象是飾演其父親的張國強（KK）：「我哋係真打，因為我覺得如果打唔到肉，就冇嗰種心痛感覺。」

靚湯指：「原來代入咗喺街度畀阿爸打後，我嘅情緒真係大爆發，我覺得嗰種痛同委屈真係入心。當時條街仲要好多人望住，KK就係咁打、係咁打，打到我頭髮都亂晒。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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