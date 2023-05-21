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【巴士怪漢】港男搭巴士被迫讓座怒躺行李架熟睡　乘客揭背後原因：有啲慘

健康 15:42 2023/05/21

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一名港男搭巴士被迫讓座，一怒之下躺在行李架上熟睡洩憤。

巴士上又現奇景！近日有網民拍攝到一名港男屈膝躺臥在九巴的小型行李架上熟睡，頭部還放置一袋物品當枕頭，看起來十分愜意；但有目擊乘客講述其實行背後有原因。

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有網民日前在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上發帖，寫道「累了就要睡…」，附上一張奇景照片：一名港男躺臥於九巴車門與輪椅停放區之間的小型行李架上，雙腿屈起熟睡；頭部還墊著一袋物件當枕頭。而男子身旁還有2名乘客站立，但未知車長是否知悉或默許男子行為。據巴士内的報站牌顯示，該輛為九巴26號路線。

照片引起網民熱議，不少人嘲男子熟睡姿態是「有家的感覺」、「專才行為」，還有人指責他是否「拎白卡」、「司機唔理？」。但其中有一名疑似在場的乘客留言回應，揭露男子奇異行為事出有因：

我昨天在場，大概5點左右班次在馬頭角道，因為揸拐杖阿婆叫他讓位，他不情願讓位，拿住一大袋衣服見人就罵，索性衣服當枕頭訓咗上去。因為見人就罵，沒人敢惹他。

該網民還補充指，其實優先座坐了兩母女，但都沒讓座；另一優先座則坐了阿叔阿嬸，也都沒讓座，意指男子原坐在其他普通座位，卻被拐杖阿婆被迫讓座。此言一出，網民評論風向即有轉變：「有啲慘」、「唔怪得佢囉」 、「明明坐優先座應該係要讓位嗰啲」、「香港人真係好攰」。

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責任編輯：羅嘉欣

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