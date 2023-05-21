【車cam直擊】瘋狂港媽推BB車亂過馬路　屯門十字路口飛奔觸目驚心

▲ 屯門一名港媽推BB車亂過馬路，在十字路口狂奔觸目驚心。

父母必須把孩子的安全放首位！不過，屯門一名港媽在大馬路十字路口旁，推著載有嬰兒的BB車拔足狂奔過馬路，過程被車cam拍低，車主看不過眼放上網絡，引起網民群斥該名港媽太危險，累人累物。

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有車主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」、「車cam L（香港群組）」發布一條短片，可見一名港媽推著載有嬰兒的BB車，在十字路口的安全島和交通燈旁等待橫過馬路。鏡頭一轉，見到迎面的車輛駛走後，港媽探頭見未有車輛駛至，即快速推著BB車穿越多條行車線衝過對面，畫面觸目驚心，難怪車主嘲諷對方「我小學嗰陣係推車冠軍」。

▲ 港媽推著BB車在十字路口的安全島等待著。（影片截圖）

網民︰前少少有隧道

影片引起大批網民熱論，有網民認出事發地點在屯門法院往安定邨的馬路，直指附近已經有隧道，而且該位置不會有人行，批評她貪快而漠視自身和BB的安全，「洗唔洗咁搏，前少少有隧道」、「屯門法院跑去安定，我後生時都冇咁大膽」、「嗰度邊會有人行㗎？啱啱上完庭？」、「超市推車仔掃特價貨有訓練」、「其實生仔同揸車係咪一樣要考牌」。

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有網民直斥該名港媽在等待期間，把BB車推到好前也非常危險；部份駕駛者怒斥她的行為會連累司機，「反應慢啲真係俾佢累死」、「累人累物」、「應該立例，亂過馬路導致交通意外，司機一概不用負責」。

司機們同時分享港媽危險事件簿，「我試過過燈位，個媽咪自己企喺安全島，但隊架BB車出馬路，我要停定架車先識拉返埋去」、「我轉彎入車場，一轉到車場門口就有個阿媽推住BB車喺度行，差啲撞埋去，嗰度黑鼆鼆，唔應該有人行」，司機們呼籲港媽們，切勿亂推BB車過馬路，會連累其他人。

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責任編輯︰王明芳