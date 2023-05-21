【樓宇復修】市建局試行「聯廈聯管」模式助單幢舊樓妥善管理　將為4舊樓免費安裝「遠程管理系統」

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「龍城」區内，超過8成的樓宇沒有聘請物業管理公司，當中個別樓宇長期欠缺管理，以致公用地方衞生環境欠佳、出入治安亦成隱患，或衍生消防及維修等問題，嚴重更會影響居民及行人安全，故市建局試行嶄新「聯廈聯管」模式，助單幢舊樓妥善管理。

為突破舊式大廈缺乏妥善管理及保養的困局，市建局在「小區復修」計劃下，聯同香港房屋經理學會，在小區範圍內試行「聯廈聯管」的管理模式，協助未有成立法團的樓宇，盡早成立法團。「聯廈聯管」是與小區內其他單幢式樓宇，共同聘用一間物業管理公司，實行多幢式聯合管理，共享人力及資源管理，如保安及清潔等服務，攤分固定成本，長遠提升大廈樓宇設施保養水平及管理效率。

去年10月，市建局展開為期三年的「小區復修」先導計劃，選定九龍城南角道至打鼓嶺道一帶。計劃範圍內約有40幢樓宇，樓齡普遍超過40年；當中逾2成樓宇屬於沒有法團、業主組織或未有物業管理公司管理的「三無大廈」。爲此市建局舉辦一連串宣傳推廣，包括夥拍地區組織在區內設置街站，即場解答業主查詢及播放宣傳短片、逐家逐戶派發宣傳單張，以及舉辦多場簡介會，介紹計劃內容和申請細節。計劃推出半年，協助計劃範圍中的2幢約40年樓齡的「三無大廈」業主成功組織業主立案法團，為日後籌組樓宇復修和物業管理工作。此外，為日後實行「聯廈聯管」的工作，未來數月將為小區內4幢單幢式舊樓，免費安裝「遠程管理系統」，包括閉路電視、大閘門鎖遠程開關等設備。在未來一年，市建局將會透過問卷收集業主和住戶在使用有關系統的情況、滿意度，以及有否改善的空間。

▲ 龍威大廈一直沒有成立法團，即使公共渠管淤塞，污水倒灌至地下出入口，都只能靠個別業主先墊支繳付通渠費。（市建局提供）

九龍城龍崗道的龍威大廈在短短2個月內註冊成立法團，並就大廈的公用地方維修工程、消防和排水系統，以及新一輪「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，向市建局提交申請。業主立案法團主席何先生與團隊指，大廈的外牆、樓梯等公用地方，由於欠缺妥善的維修及保養計劃，已漸見殘舊；更嚴重的是大廈公共渠管老化失修，亦有人將垃圾或食物殘渣倒進渠管，令渠管淤塞，污水倒灌至大廈地下出入口的沙井渠蓋口，對居民出入造成很大滋擾，甚至影響環境衞生；在沒有法團的情況下，需由部分熱心業主先墊支，繳付通渠的費用。為此，該大廈業主在出席「三無大廈」分享會後，隨即籌組成立法團的工作。

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責任編輯：楊佩瑩