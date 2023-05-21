【經濟發展】總商會憂本港出口前景　長遠靠服務出口和數碼貿易尋增長

▲ 香港總商會總裁梁兆基（林宇翔攝）

香港總商會總裁梁兆基表示，本港旅遊業和服務業未完全復常，全球經濟下行憂慮本港出口前景，長遠需要依賴服務出口和數碼貿易，並尋求新出路，以刺激經濟。本港同時面對人才短缺，梁認為輸入內地專才及勞工是自然的選擇，呼籲港人具心胸接納。

梁兆基今日（21日）在電台節目指，香港旅遊業和服務業恢復與疫情前仍有距離，全年經濟表現當中，出口情況較令人擔憂，美國因為加息經濟下滑，歐洲受戰事影響，經濟仍沒有起色，同時中國經濟動力亦有減慢趨勢，香港長遠需要依賴服務出口和數碼貿易，尋求經濟新增長，並在亞洲板塊中找到角色，才能維持國際貿易中心地位。

他稱，全球東西陣營繼續撕裂，令供應鏈重新配置，雖然疫情阻慢了部分重新配置的進度，但長遠全球化將漸漸變成區域化，令生產成本上升，抑制需求，加上美國加息對投資亦有影響，預料會令全球貨流量減少。

另外，本港人才嚴重供不應求，梁兆基表示，當中以中層員工流失最多，令本港最具生產力及最大機會成為企業骨幹的一群短缺，對企業營運影響巨大，未來從內地引入專才及勞工，是自然的選擇，政府必須在住屋和升學方面提供配套吸引人才：

我們的住屋成本貴，對輸入人才成本高了，當然我們稅收是很吸引地方，但始終如果需要大量人才，又比較熟悉；又較願意來港長期定居，內地是一個很自然的選擇，所以我們應該放下我們心胸。香港現時真的可說是全民就業，提高工資當然可以吸引，最後一撮人士出來工作，但現時問題是不夠人。

他指出，雖然不少企業大力投資數碼化，但部分職位仍需要人手擔任，又認為本港已經接近全民就業，勞動力不足並非因為工資不夠吸引，若透過提高薪酬搶人，只會造成惡性循環。

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責任編輯：陳麗娜