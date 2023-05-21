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【星級靚媽】鍾嘉欣著一件頭泳衣晒美好身段　三孩之母自創動作修身有道【多圖】

娛樂 16:41 2023/05/21

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

星級靚媽鍾嘉欣（Linda）修身有道。

星級靚媽鍾嘉欣（Linda）最近帶同三位子女到主題樂園遊玩，並齊齊換上泳裝於水上樂園嬉水，消暑迎夏日。

戴上太陽眼鏡、身穿黑色一件頭泳衣的鍾嘉欣展露美好身段，已為三孩之母的她依然擁有美好體態。

【圈中好媽】鍾嘉欣39歲生日仔仔送心思禮物　為家庭放棄事業從不覺犧牲

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鍾嘉欣貼泳裝照

鍾嘉欣於IG分享泳裝照，並表示：

It’s never too late to 520. 🍃☀️🍒❤️🫶

lovelovelove

-L-

#我愛你

#iloveyou

【明星育兒】5歲仔打冰球晒英姿遺傳媽媽靚樣愈大愈靚仔　鍾嘉欣：為你感到驕傲

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跳彈床修身法

由於產後忙於照顧小朋友，鍾嘉欣難以抽時間做Gym，為了保持美好線條，她會選擇留家做運動，並配合清淡的飲食習慣。

她曾以「10分鐘彈床運動」拍片分享如何輕鬆做運動，更自創動作「silly LINDA CHUNG'S style」，希望更多人享受跳彈床的樂趣。

她指出此運動有助刺激淋巴系統，以及促進血液循環，帶走體內毒素。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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