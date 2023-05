【星級靚媽】鍾嘉欣著一件頭泳衣晒美好身段　三孩之母自創動作修身有道【多圖】

星級靚媽鍾嘉欣(Linda)最近帶同三位子女到主題樂園遊玩,並齊齊換上泳裝於水上樂園嬉水,消暑迎夏日。

戴上太陽眼鏡、身穿黑色一件頭泳衣的鍾嘉欣展露美好身段,已為三孩之母的她依然擁有美好體態。

【圈中好媽】鍾嘉欣39歲生日仔仔送心思禮物 為家庭放棄事業從不覺犧牲

鍾嘉欣貼泳裝照

鍾嘉欣於IG分享泳裝照,並表示:

It’s never too late to 520. 🍃☀️🍒❤️🫶

lovelovelove

-L-

#我愛你

#iloveyou