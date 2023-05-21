【霸佔私樓】計劃結婚欲趕走妹妹獨吞房子　無良哥哥：反正女生都是嫁出去

▲ 馬來西亞一名兄長計劃結婚，欲趕走同住的妹妹獨吞房子，認為「反正女生都是嫁出去」。（iStock圖片、非當事人）

無樓煩，有樓都係煩！馬來西亞有名兄長與妹妹一同居於媽媽在9年前買下的房子，最近兄長打算結婚，但不想妹妹同住，於是想以法律途徑將妹妹趕出家門，更發帖文向網民查詢如何可以趕走妹妹，卻遭網民大力撻伐。

綜合當地媒體報道，該名兄長於18日在facebook群組「法律與你同行」尋求法律意見，聲稱自己和妹妹目前同住在媽媽9年前買下的房子，其中近85%貸款由母親支付，目前房子由他與妹妹共同持有。不過，樓主最近結交了女朋友，有計劃結婚生仔。他認為，妹妹仍居於同一屋簷下並不好看。

我現在有女友，考慮到以後結婚生小孩，會有自己的家庭。畢竟男人成家立室後，自己的妹妹還跟著自己住，很不合適，也很不好看。

最新影片推介︰

故此，樓主要求妹妹搬出去，找一間自己負擔得起的居所。他認為女生遲早都會嫁人搬出，他只是要求她提早搬走，「女生也是要嫁出去的，雖然不知道她什麼時候才會談戀愛結婚，但我也不可能這樣等下去吧？」

他想從現時兩人持有的房子中，刪去妹妹的名字，但遭到妹妹強烈反對，「她不肯，還三番四次和我吵起來，有什麼法律途徑或辦法可以除掉共同持有者的名字嗎？」

大部分網民閱畢帖文後怒斥樓主自私，並炮轟他想結婚應該自己買樓與太太同住，而非霸佔媽媽買下的房子，且妹妹也擁有房子的繼承權，樓主無權把妹妹趕出家門。大部分網民對妹妹深表同情，「什麼叫做『女生也是嫁出去』、『妹妹跟自己住不好看』，你的妹妹真可憐」。最後樓主被圍攻下刪除帖文。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳