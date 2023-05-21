【新基石研究員】港大教授入選騰訊「新基石」　成爲港大首個「新基石科學實驗室」

▲ 新基石研究員張霜教授（左），港大副校長（學術發展）宮鵬教授（中），騰訊副總裁王嫵蓉（右），同為 「新基石科學實驗室」揭牌。（香港大學提供）

香港大學物理及電機電子工程學者張霜教授的實驗室，成爲港大首個「新基石科學實驗室」，揭牌儀式上周一（15日）舉行。「新基石科學實驗室」由新基石科學基金會設立，是基金會支持新基石研究員開展科研工作和學術交流的平台。

騰訊公司於2022年成立新基石科學基金會，在10年內投入100億元人民幣，目的是長期穩定地支持一批傑出科學家潛心基礎研究，實現「從0到1」 的原始創新。

「新基石研究員項目」聚焦原始創新、鼓勵自由探索，是公益屬性的新型基礎研究資助項目，項目設置數學與物質科學及生物與醫學科學兩個領域，鼓勵跨領域研究。張霜教授是首屆入選的三位科學家之一。張教授是港大物理學系和電子工程系講座教授，重點研究通過超材料來探索高維光子系統的拓撲現象、光子強拓撲絕緣體、真空漲落對二維材料電子輸運的影響，並實現Tellegen等全新的電磁介質。

港大副校長（學術發展）宮鵬教授表示，港大在基礎研究和源頭創新方面有長期的積累，培養了一代代優秀的人才，是中國教師隊伍最國際化的大學。特別是2018年以來，在張翔校長的帶領下，港大大力引進世界頂尖學者，又表示張教授是大學新引進學者中的優秀代表。

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責任編輯：楊佩瑩