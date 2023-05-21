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【張學潤離世】被指拍片消費故友　肥媽發文向Nel Nel家人道歉

娛樂 15:38 2023/05/21

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

肥媽（Maria Cordero）向張學潤（Nel Nel）的家人道歉。

香港著名形象指導張學潤（Nel Nel）於日前（5月18日）被發現燒炭自殺，終年59歲。

Nel Nel好友肥媽（Maria Cordero）日前以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題拍片，令Nel Nel的家人和好友不滿，肥媽今天（21日）發文致歉。

【張學潤離世】肥媽拍片稱Nel Nel財困遇感情問題　羅霖盼可刪片：好朋友都想保護佢

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肥媽向Nel Nel家人道歉

肥媽於FB撰寫道歉文，內容如下：

我都無瞓過，畢竟我地相識三十多年，

每當我想起我們相識和過往的種種，

我情緒一直不能平伏下來。

事件發生太突然，

大家都在關心我心情，

所以我才在抖音解釋一次。

老實說，

這三十多年大家一起經歷的，

沒有人會比我更了解阿Nel，

或許我在影片中情緒太激動，

如因此令阿Nel 的家人和大家感到唔舒服，

我想講聲唔好意思和對不起

Nel，一路好走🙏

【張學潤離世】肥媽震驚關寶慧崩潰湯記未平伏　陸詩韻不覺有異樣路芺心情低落

（FB截圖）

羅霖代Nel Nel家人表達意願

肥媽日前拍片談及對Nel Nel離世的感受，引起外界注意。

Nel Nel好友羅霖昨日（20日）出席活動時代表其家屬發言，表示不想Nel Nel再受委屈，不開名要求近日拍片的朋友刪除相關影片，矛頭直接指向肥媽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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