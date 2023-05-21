【張學潤離世】被指拍片消費故友　肥媽發文向Nel Nel家人道歉

▲ 肥媽（Maria Cordero）向張學潤（Nel Nel）的家人道歉。

香港著名形象指導張學潤（Nel Nel）於日前（5月18日）被發現燒炭自殺，終年59歲。

Nel Nel好友肥媽（Maria Cordero）日前以「深切緬懷亡友NEL NEL 張學潤」為題拍片，令Nel Nel的家人和好友不滿，肥媽今天（21日）發文致歉。

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肥媽向Nel Nel家人道歉

肥媽於FB撰寫道歉文，內容如下：

我都無瞓過，畢竟我地相識三十多年， 每當我想起我們相識和過往的種種， 我情緒一直不能平伏下來。 事件發生太突然， 大家都在關心我心情， 所以我才在抖音解釋一次。 老實說， 這三十多年大家一起經歷的， 沒有人會比我更了解阿Nel， 或許我在影片中情緒太激動， 如因此令阿Nel 的家人和大家感到唔舒服， 我想講聲唔好意思和對不起 Nel，一路好走🙏

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▲ （FB截圖）

羅霖代Nel Nel家人表達意願

肥媽日前拍片談及對Nel Nel離世的感受，引起外界注意。

Nel Nel好友羅霖昨日（20日）出席活動時代表其家屬發言，表示不想Nel Nel再受委屈，不開名要求近日拍片的朋友刪除相關影片，矛頭直接指向肥媽。

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