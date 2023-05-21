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【懷孕奇蹟】24歲媽媽擁雙子宮打破不育斷言　一邊人工一邊自然受孕誕雙胞胎

育兒經 16:56 2023/05/21

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澳洲一名24歲新手媽媽天生有兩個子宮，曾被醫生斷言可能永遠不育，兩個子宮卻奇蹟地分別透過IVF及自然受孕懷上BB。（網上圖片）

澳洲一名24歲女子天生有兩個子宮，曾被醫生斷言可能永遠不育，但她與丈夫不放棄努力嘗試，並接受體外受孕（IVF，亦稱「試管嬰兒」），結果她展現出懷孕奇蹟，兩邊子宮各以自然受孕及IVF方式懷上一名孩子，並順利誕下一對雙胞胎，醫護形容這是「5000萬分之一」的奇蹟。

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綜合外媒報道，來自澳洲墨爾本的24歲女子Madeline Kaklikos，於18歲時曾被診斷出有多囊卵巢綜合症（PCOS），會導致受孕困難。因此2020年開始，她與27歲丈夫Jon馬上努力造人，惟嘗試一年後肚皮仍未有聲氣。前往求醫後，她才發現自己罹患「雙子宮略形」（Uterine didelphys）的罕見病，即天生擁有雙子宮，才導致她難以受孕。

Madeline第一次抱著兒子，感動得心臟快要爆炸。（網上圖片）

5000萬分之一機率

醫生建議他們嘗試IVF試管嬰兒，想不到一邊子宮以人工方式成功懷孕，另一邊子宮竟然同時自然受孕。她表示，在產檢時醫生嚇然發現她懷上雙胞胎，且2名嬰兒更在不同子宮中孕育，機率是5000萬分之一。不過，要生下第二個子宮的BB可能有風險。

我們認為這一切是命中註定，雖然害怕仍決定要生下來。

結果，Madeline在今年2月20日剖腹誕下2名男嬰Nate及Cole，由於他們屬於早產嬰，需留院觀察17日後才能出院。Madeline透露第一次抱著兒子的心情，「感覺心臟要爆炸，這是我夢寐以求的一切。」如今雙胞胎已經3個月大，身體相當健康。

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責任編輯︰林綺玲

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