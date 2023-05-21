【世界大賽】今屆世界技能大賽增4個比賽項目　吸引近700人參加

▲ 青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁博士（右三）、青年技能比賽常務委員會榮譽顧問許宗盛（左三）、VTC執行幹事唐智強（右二）、建造業議會執行總監鄭定寕工程師（左二）、製衣業訓練局署理總幹事楊國斌（左一），以及機電工程署署長彭耀雄（右一），為「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」主持開幕禮。（職業訓練局提供）

「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」昨日（20日）舉行開幕禮。今屆賽事加入4個比賽項目，包括「烘焙」、「酒店款待」、「貨運代理」和「資訊網絡系統管理」，以回應社會發展和業界技能需求。青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁博士致辭時表示，技能比賽能促進職業專才教育與傳統學術教育雙軌並行，亦為本地年輕人提供多元學習的機會，有助他們將來投身相關行業的發展，同時進一步為行業及社會帶來貢獻。

▲ （職業訓練局提供）

各項比賽項目相繼在4月至7月進行。每個比賽項目將按成績選出前幾名表現優秀參賽者成為優勝選手，頒獎禮將於今年11月下旬舉行。優勝者有機會代表香港參加明年9月在法國里昂舉行的世界技能大賽。今屆比賽吸引近700名年輕技能人才報名參賽，參賽者包括來自大專院校學生、學徒，及中學生等，當中中學生的參賽人數更較上屆增加2成，愈來愈多年輕人認識技能，並從中發掘興趣。「餐飲服務」比賽項目在開幕禮當天舉行，參賽選手需為客人調製特飲、布置餐桌、展示法式桌邊服務及葡萄酒開瓶及醒酒服務技巧等，並需在服務過程中保持專業態度，展示優質服務技巧。

「烘焙」、「酒店款待」、「貨運代理」和「資訊網絡系統管理」是今屆香港代表選拔賽加入的技能項目。近年烘焙店越開越多，市場對專業烘焙師的需求大增。有見及此，今屆選拔賽亦新增此項目發掘烘焙新星。項目專家兼ICI國際廚務部總教導員Alexandre Rene Daniel PERRIN表示，香港是一個中西融會的國際都市，麵包、糕點和蛋糕等西式烘焙食品受到年輕一代青睞，不少人更開設烘焙網店和樓上工作室發展事業，酒店亦提供不少烘焙相關的就業機會。

「世界技能大賽香港代表選拔賽」由VTC、建造業議會及製衣業訓練局合辦；參賽者將於6個競技範疇超過30個技能比賽項目中爭奪殊榮。六大競技範疇包括「建造工程科技」、「創意藝術及時裝」、「資訊及傳訊科技」、「製造及工程科技」、「個人及社會服務」和「運輸及物流」，以配合現今人才市場的需求和經濟發展。上屆世界技能大賽特別賽，香港代表隊獲得1金12優異奬章佳=績，奬牌數目是歷年最多。

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責任編輯：楊佩瑩