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【眼睛健康】黃斑病變個案10年内增逾1.5倍　最年輕患者僅15歲

社會 16:36 2023/05/21

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

(左起)眼科專科醫生黃禮文醫生、 香港眼科醫學院院長譚智勇教授、 眼科學會會長王逸軒醫生、 眼科專科醫生姚沛良醫生。（陳靜儀攝）

香港眼科醫學院聯同香港眼科學會今日（21日）舉行黃斑病變教育日，提供免費眼科檢查、黃斑掃描等服務。眼科專科醫生姚沛良醫生表示，黃斑病變是全球三大致盲眼疾之一，任何年齡人士均不可忽視，尤其是患有深近視、糖尿病及曾患視網膜脫落的人士，更容易出現黃斑病變，建議定期進行眼科檢查。

黃斑病變，指視網膜中黃斑區的感光細胞出現退化，症狀包括視力模糊、視野中心出現盲點及影像綫條扭曲等，情況嚴重可致失明。

目前有多種常見黃斑病中，包括老年黃斑病變、黃斑前膜及黃斑裂孔等，而香港較常見的黃斑病有息肉狀脈絡膜血管病變（PCV），指患者在黃斑區出現息肉狀的血管變異，令視力急降。而脈絡膜血管增生（CNV）同樣值得關注，患者在黃斑區出現不良脈絡血管增生、滲漏及出血，若不接受治療，患者便有失明的風險。CNV成因包括老年黃斑病變及深近視等，亦可以沒有發病原因，任何年齡人士均有機會患上。

眼科專科醫生賴曉平指， PCV及CNV個案在過去10年内增幅逾1.5倍，平均每2年就有60%的增幅。個案中不乏年輕患者，平均每100名PCV或CNV患者中，便分別有1名PCN患者及6名CNV患者為50歲以下的年輕人，當中最年輕的CNV個案患者僅15歲，每年亦有部分個案為20至30歲。

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賴曉平續稱，近年黃斑病變個案持續上升，雖然2019至2020年間個案數目有所下降，但估計是由於疫情期間患者減少求醫所致，相信升勢仍未停止。他表示，個案數目增加有可能與人口老化及醫療技術進步有關，加上疫情下學生常利用平板電腦上網課，增加患有深近視的機會，導致他們容易患上黃斑病。

眼科專科醫生黃禮文表示，PCV患者可透過眼球注射藥物，抑制血管異常增生、消除水腫並縮減息肉狀血管，從而提升患者視力，約有7成患者進行治療後，黃斑脈絡膜的滲漏及出血情況得以改善。亦有患者會利用靜脈注射光敏藥物進行非熱力激光治療，令不良血管萎縮，減少血管滲漏和出血，從而穩定視力。不過黃禮文指，此方法的創傷性較大，成效未必顯著。

黃禮文續指，初期病徵較難察覺，建議高危人士，如深近視、「三高」、50歲以上人士，每年定期安排眼科醫生進行全面眼科檢查，保護眼睛健康。

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記者：李芷玲

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