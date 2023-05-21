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【最強瀉藥】早餐飲凍奶茶必痾　專家揭開秘密：1成分助通便減肥

保健美顏 18:06 2023/05/21

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

早餐飲凍奶茶必痾？專家揭「最強瀉藥」秘密。

很多人習慣吃早餐配一杯凍奶茶，但每次飲完都會肚痛腹瀉，究竟是什麽原因？有專家揭秘，奶茶中含有1成分，除了有抗氧化功效，還是天然瀉劑，能幫助通便、減肥。

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【湊得輕鬆啲】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛

食安專家「韋恩的食農生活」揭秘凍奶茶中令人腹瀉的主角，可能是「決明子」。他解釋，早餐店奶茶中的紅茶通常會加入焙炒決明子，提供香氣，但決明子含有特殊成分「蒽醌」（Anthraquinone），在中醫裡具有「潤腸通便」功效，是很多纖體茶、中藥茶内都會用到的材料。而未經焙炒的生決明子，性質較涼，不適合腸胃功能不佳或體質敏感者過度食用，以防腹瀉。

另外，從營養學上而言，決明子還具有消水腫、降三高、護肝、抗氧化等功效，但也不適宜為減肥長期食用，否則會引起脫水或電解質不平衡。

其餘3大飲凍奶茶腹瀉原因

除了決明子作祟，台灣營養師宋明樺也曾在《醫師好辣》節目中指出3大飲凍奶茶導致腹瀉的原因：

1. 受大腸桿菌污染

冰塊本身不夠乾淨，受大腸桿菌污染，加入含糖的奶茶後，大腸桿菌滋生速度更快。很多女生通常早上買一杯，一直喝至中午，導致細菌量增多，故易致腹瀉。

2. 對奶精敏感

奶精主要是由植物油、酪蛋白和香料組成，與牛奶完全無關係。部分人對奶精所含的油比較有反應，因而較易腹瀉。

3. 乳糖不耐症

部分人喝含奶精的奶茶後沒事，喝使用鮮奶的奶茶卻出問題，這可能患有「乳糖不耐症」。

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責任編輯：羅嘉欣

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