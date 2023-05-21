【職專教育】陳茂波：港推動經濟轉型　職專學習和訓練有更大發展空間

▲ 陳茂波訪問香港職業訓練局轄下中華廚藝學院和國際廚藝學院。（網誌圖片））

財政司司長陳茂波表示，職專教育及多元培訓，有助增強整體勞動力的水平和學習能力，也有利提升生產力的提升，強調在香港推動經濟轉型並朝高質量發展之際，職專學習和訓練絕對有更大的發展空間。 陳茂波在網誌指出，人工智能、大數據和機械人等的科技變革，雖然衝擊著傳統工序和職位，但另一方面也帶來新機會，強調必須加強培訓本地人才，特別是提升跨領域技能的職前及在職培訓，為有志尋索新方向、邁進新賽道的年青人，提供更多機會及幫助；也為希望透過學習新技能、提升競爭力和收入的人士提供更多上進的選擇。 他認為，職專教育及多元培訓，有助增強整體勞動力的水平和學習能力，也有利於生產力的提升。職業訓練平台可讓學員、僱主、潛在客戶及市場更好對接和合作，在香港推動經濟轉型並朝高質量發展之際，職專學習和訓練絕對有更大的發展空間。

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責任編輯：戴朗希