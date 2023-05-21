【超級毛特兒大賽】伍富橋明星狗「飛雲」面試　松鼠狗抗癌3年主人不離不棄

▲ 松鼠狗Miffy在3年前曾患癌，主人一直不離不棄。

由向海嵐、周奕瑋、黃嘉雯主持的《超級毛特兒大賽》，在明晚（5月22日）首播，節目以「香港電視史上首個真狗選美騷」作招徠，從超過600組脫穎而出的16組人狗「預備生」。

然後，狗狗在三星期內接受毛特兒訓練外，還有「交換主人」、「人犬互換RPG」、「睡衣派對」、「超版障礙賽」等連串考驗，爭奪「超毛」寶座。

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松鼠狗勇敢抗癌

至於獎金獎品方面，價值合共接近50萬元，其中一份為勝出者可帶同狗狗坐私人飛機到關東過白色聖誕。為了這份夢寐以求的鉅獎，「預備生」們定必使盡渾身解數，展開連番「人」爭「狗」鬥。

而在明晚播出的首集《超級毛特兒大賽》內，面試場面有爆笑外，還有「洋蔥」。

▲ 松鼠狗Miffy戰勝癌魔。

當中以有狗主分享其愛犬松鼠狗Miffy戰勝病魔的經歷最感人：「肺炎都試過兩次，最嚴重係三年前cancer，以為佢會離開，甚至醫生都話要有心理準備。」

面對隨時襲來的生離死別，主人透露因而與狗狗關係變得更親密：「我好珍惜佢仲係健康活潑行得走得嘅時候，可能一、兩年後再老啲，無體力同我周圍去。」說畢全場無不動容。

除素人，海選當日不乏熟悉面孔，其中一位帶同松鼠狗「油嘜菜」亮相的退休人士，其面善程度引起眾評審注意，細問之下原來是蔡思貝爸爸。

▲ 蔡思貝爸爸

伍富橋愛犬面試

至於經常跟愛犬在社交平台打卡的伍富橋（Alvin），亦有帶同白色松鼠狗「飛雲」前來面試，更著「飛雲表現坐定定」。其實「飛雲」早已升呢「明星狗」，早前於劇集《法言人》更因飾演麥玲玲的「富貴愛犬」廣受關注。

Alvin接受訪問時表示狗狗雖然榮升「明星狗」，但暫時未有再拍劇或接拍廣告，但並不抗拒，假如成事可以幫飛雲賺點罐罐錢，他笑說︰「等佢知道賺錢辛苦，就唔會成日食剩狗糧。」

▲ 藝人伍富橋帶同白色松鼠狗「飛雲」參加面試。

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