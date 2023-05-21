【最性感星二代】鍾麗緹長女性感大解放　混血張敏鈞派福利晒火辣身材【多圖】

▲ 性感女神鍾麗緹的長女張敏鈞（Yasmine）不少大晒火辣身材。

90年代性感女神鍾麗緹與首任丈夫所生的女兒張敏鈞（Yasmine）最近分享性感靚相，吸引大批網民讚好及留言，大讚Yasmine遺傳了媽媽鍾麗緹的優良基因，且亦是走性感路線，大方派福利。

有「最性感星二代」之稱的張敏鈞擁有一張甜美臉孔及誘人身材，不時會貼出火辣靚相，索爆示人！

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張敏鈞貼性感照

Yasmine昨日（20日）於IG貼出最新靚相，照片中，將毛衣脫下一半的她僅戴Bra示人，晒出驕人上圍。部分照片中可見，穿上毛衣的她露出纖腰和蕾絲Bra邊，姿態性感僚人。

她寫下長文談論性感，對她而言，「性感能展示其價值、美麗及獨有個性。」她認為：「性感不只是她的吸引力，亦是她對自己的身體的自主權及代理權。」

她又問大家：「性感對你意味著什麼？」

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傳承選美路

Yasmine畢業於西門菲莎大學，由於爸爸為比利時人，媽媽鍾麗緹是中越混血兒，故此Yasmine外表揉合中西方美態。

Yasmine跟媽媽鍾麗緹非常相像，同樣眼大大，連笑容也很相似，而且Yasmine更遺傳了媽媽的美好身段，多才多藝的她不時於IG分享彈結他唱歌的片段。

鍾麗緹當年憑參選華姐而入行，Yasmine亦傳承其選美路，參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，最終成為三料亞軍，加上經常分享性感靚相，難怪她被封為「最性感星二代」。

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