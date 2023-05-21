【共創明Teen】約170名學員友師在港翱翔天際　陳國基：重點是擴闊基層初中生的視野

▲ 政務司司長陳國基今日出席國泰空中之旅2023。（Eric Chan 陳國基FB圖片）

政府去年9月起推出「共創明Teen計劃」，為協助弱勢社群學生擴闊視野。政務司司長陳國基今日（21日）於網誌表示，帶領學員體驗空中之旅的夢想終於實現。「共創明『Teen』計劃」約170名學員和友師，今日一同乘坐國泰的特別航班，在香港翱翔天際約1.5小時，享受一次難忘和舒適的旅程。

▲ （Eric Chan 陳國基FB圖片）

陳國基又表示，「共創明『Teen』計劃」的一大重點，就是擴闊基層初中生的視野，讓他們體驗在日常生活中從沒未接觸的事物。國泰各類體驗活動正能讓學員了解航空業各方面運作，更體會到每次航班由順利起飛到降落，都需要政府和多個其他機構和人員互相配合、同心協力才能成事。在舉辦這個空中之旅之前，國泰已先後邀請約1,600名學員和友師，參加航空體驗日，參觀集團和機場有關航空飲食服務、航空貨運服務等方面的設施。

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責任編輯：楊佩瑩