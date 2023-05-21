【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人

▲ 「挖呀挖」靚女幼教師公開現身，零P圖真面目掀起網民熱議。（影片截圖）

內地一名黃姓幼稚園老師，早前教學生唱兒歌《小小花園》而爆紅，歌詞「挖呀挖呀挖」非常洗腦，獲封為「挖呀挖老師」。早前她開直播一天就賺到10年人工，有指她秒速辭去教師一職轉行當網紅。但人紅是非多，黃老師被爆出真實年齡及多張沒濾鏡的照片。日前她出席公開活動，更被途人瘋狂拍下真實模樣。

最新影片推介︰

黃老師於20日出席公開活動，與當地民眾親切互動，被拍下影片在網絡瘋傳，曝光了她的零濾鏡真實樣貌，不少網民看了紛紛難以置信，「這真的是同一個人嗎」、「這美顏太強，所以直播的、短視頻的，看看哈哈一下就算了」、「這壓根兩個人啊」、「只能感慨現在的美顏技術真好」，而「黃老師」也成了微博熱搜關鍵字冠軍。

不過，也有網民持相反意見，讚黃老師敢走出鏡頭，又認為黃老師的真面目「自然大方，多點包容性」、「對人家惡意是真大啊，不攻擊外貌不行嗎」、「人家姑娘肯定有很多很好看的時候，偏偏選了一段表情管理失敗是笑容，有點居心不良啊」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

黃老師原本是內地武漢一名幼兒園老師，因為在抖音上分享自己上課的片段，教學生唱洗腦兒歌「挖呀挖呀挖」而一夜爆紅。不過負評也隨之而來，如被人質疑P圖及使用濾鏡過度。

除了其樣子被批評外，她又被網民爆出真實年紀，有指她出生於1983年，如今已40歲。有人認為這個年紀算保養得宜，絕對稱得上美魔女，亦有人翻出「挖呀挖老師」的舊照，疑似曾經進行「後天加工」變靚。

不過，黃老師曾留言強調「我是90後」，希望大家放過她，又表示自己只是普通人，比起外表更看重內在品格。她於本月12日在抖音曾分享一條短片澄清，強調未有簽約任何公司，也沒有甚麼專業團隊，她亦沒打算辭職做網紅，表示現在仍當幼師，從事教育已經超過7年。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳