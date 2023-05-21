【工業意外】電影業界：升降台載8人及攝影搖臂不罕見　工程師料超載肇禍

▲ 電影界指拍攝升降台載8人及搖臂不罕見，工程師料超載肇禍。（Chun Tin Tse圖片）

昨日（20日）九龍城電影拍攝的升降台倒塌意外，8人傷當中1人昏迷、1人骨折。從案發前一天的相片所見，升降台上放置了攝影搖臂，電影業界指，升降台同時乘載8人及搖臂來拍攝，在行內並不罕見。有工程師相信超載或是意外的主因。

意外前一天（19日），劇組已經在富豪東方酒店外拍攝，有三支吊臂，左面一支吊著反光板，右面有一盞射燈，中間的吊臂連著升降台，上面有最少5個人，其中兩人操作攝影搖臂，搖臂末端有一部攝影機。根據勞工處指引 ，高空升降台上的工人，須繫上安全帶，相中工作人員沒有佩帶。

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香港電影工作者總會發言人田啟文表示，高台上再加上搖臂來拍攝，以往亦曾有先例，基於搖臂重加諸拍攝需要，因此升降台上基本要有8個人：

（高台上加搖臂來拍攝）有，不是人人都會這樣拍，因為要考慮製作條件，基本要有4人去固定搖臂，因為有不少的份量、重量和操作度，燈光師要在上面監察鏡頭，有燈光師亦會有電工，又有攝影組，加起來有8個人，我們會說是標準配套。

田啟文指，意外中其中兩名傷者，分別負責操作搖臂及燈光師，有超過30年經驗。

消息稱，肇事升降台車限載兩人，並安裝一台伸縮搖臂的攝影機，嚴重超載，結果升降台不勝負荷，向後翻倒壓中後面另一輛吊臂車的車頂。結構工程師倪學仁認為，升降台上太多人，加上攝影搖臂的重量，很大機會是超載導致意外。

他又指吊臂車是否能夠負載8個人和器材的重量，需要機械工程師，或結構工程師事先評估。他建議，如果只能用重物平衡攝影搖臂，如果機械上能力許可下，可以在車上加水泥條壓着，把車的重量加重。

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責任編輯：陳麗娜