【烏克蘭靚女KOL】網紅林佳娜被日本Youtuber性騷擾　 薔薔教一招撃退色狼

現年24歲的烏克蘭美女KOL林佳娜（Tatiana Lin），約4年前為交往8個月的台灣男友而決定往台讀書，在當地努力學習中文更參與模特兒及節目錄影的工作，可是最後反與台灣男友分手收場。但頗有語言天份的她，已能夠說得一口非常流利的中文，經營Youtube頻道「佳娜老師機」，訂閱者已逾17萬。

她現時男友昤在台灣發展的馬來西亞藝人祖雄，感情十分穩定，不時在社交平台放閃，祖雄和佳娜二人更十分坦白，曾公開承認二人一開始只視對方為性伴侶，後來慢慢培養出感情，才發展成今日的情侶關係，而佳娜也也不時在社交平台發放福利圖。

【男女關係】美女網紅林佳娜不接受與男友AA制 霸氣回應：烏克蘭沒這件事情

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薔薔教對付性騷擾

可是或如此，很多人誤會可以隨時性騷擾她，林佳娜早前上台灣中天綜合台《同學來了》節目指，在工作時被日本Youtuber言語性騷擾。

當日《同學來了》以「色狼來了女生好怕怕！碰到鹹豬手“這樣做”就免驚」為主題，林佳娜回憶稱：「在台灣遇過一個日本Youtuber問我要不要一起拍片，拍的時候他就開始說『我那方面好厲害』，我說我有男朋友，對你也沒興趣，結果他還給我看他跟其他女生的影片，我覺得超不尊重。」

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而在場的另一位同屬靚女KOL的薔薔（林嘉凌）表示，過往也不時收到不雅影片，教林佳娜如何對付性騷擾：「很多男生會傳奇奇怪怪的影片給我，我就把它轉發在各個網站讓大家欣賞。」

而且她更會再教訓對方說：「還跟他講你就給我繼續傳，到最後他們還會求我說可不可以不要再傳了？想好好聊天就好。」

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