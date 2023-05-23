【冷凍胚胎】科大初創公司微流控芯片提高凍胚成功率　預計2025年推出香港

▲ （左）Biorocks聯合創始人及首席技術官陳昊楠博士和（右）Biorocks聯合創始人及行政總裁舒怡瑋博士。（科大提供）

科大Biorocks初創公司研發新的冷凍胚胎技術，利用微流控，簡化玻璃化冷凍過程，取代以往複雜工序，將冷凍胚胎的成功率提高至99.5%，從而提高人工受孕的成功率；新技術擬明年於内地進行臨床測試，預計2025年再推出香港。

Biorocks聯合創始人及首席技術官陳昊楠博士表示，利用微流控技術可在20分鐘内同時將20個胚胎冷凍，目前已在2000多個小鼠胚胎成功驗證技術。陳博士進一步解釋，人員只需將胚胎移去芯片内，微流控技術就可在芯片内的管道，有序而緩慢地進行脫水和置換冷凍保護劑的工序，精準控制液體的流動和保護劑的濃度，最後將芯片放進液態氮容器冷凍。

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冷凍胚胎是人工受孕的關鍵步驟，據英國中心的數據顯示，受孕的成功率相差3.6倍。業界普遍認爲操作人員的操作手法嚴重影響成功率，操作人員需花20分鐘冷凍一個胚胎，出錯率高；目前冷凍成功率達8至9成。一旦過程有誤，婦女或要再經歷疼痛的「抽針」取卵程序。微流控可確保幾乎全部胚胎均能順利冷凍保存，提高受孕的機率，故自動化是胚胎實驗室未來發展的必然趨勢。

陳博士稱，微流控芯片可降低人工受孕的技術成本，令醫院有條件降價。他解釋，操作人員平均需經過2至3年的培訓，才能進行冷凍胚胎工序，微流控可取代人手操作，有效降低技術成本。此外，更可精確控制冷凍保護劑用量，由幾百微升節省至幾十微升，節省成本；他們未來會研究將微流控技術用於其他人工受孕的環節，如精子挑選等。

由於胚胎被植回母體後能繼續發育的成功率不高，一旦失敗即可將凍胚解凍，再次植入母體，相當於一次取卵，多次移植。陳博士說，由於誘發排卵會影響子宮環境，故現時前沿技術已推廣全胚胎冷凍策略，將冷凍全部胚胎，待調節子宮的內膜環境後，再進行移植。

陳博士連同其他3位創始人於2019年開展微流控冷凍胚胎研究，並成立Biorocks；今年的A+輪融資，獲清科創投領投數千萬元人民幣。至今研發成本約2000萬元人民幣，共獲得7間公司投資。Biorocks初創公司今日（23日）將出席科大獨角獸日，就最新的科技發展和應用等議題進行交流。

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記者：楊佩瑩