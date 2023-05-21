【KATCH OUR LIFE】方皓玟邀ERROR任嘉賓　全場合唱《It’s Not Your Fault》

方皓玟（小明）在合作昨晚（5月20日）假亞洲國際博覽館舉行《Katch Our Life方皓玟音樂會》尾場。當晚，音樂會甫開場，小明便攜同眾Dancers現身跳唱《Lady Copy》、《虛偽》、《TMD》及《Freedom》等多首快歌，以火熱的舞台畫面迅速炒熱氣氛。

今次小明特意找來香港時裝設計師Kit Wan再度合作，以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演，一貫二人大膽前衛的風格美學。

【KATCH OUR LIFE】方皓玟音樂會注入Catwalk元素 小明自肥邀Zpecial任首場嘉賓

與JNYBeatz一拍即合

相較上次的個人演唱會《LOST n FOUND》，強調迷失後強化內心繼續前行，這次小明更想不帶任何「框框」及故事，將訊息留給觀眾詮釋，欲更專心、更純粹地將一直想做的表演模式帶給樂迷。

演繹《Freedom》時更邀來一拍即合的音樂人JNYBeatz一同合唱，唱畢小明便將舞台交給JNYBeatz，唱出與193（郭嘉駿）合唱的歌曲《你是我的Bae》，193更突擊加入合唱。

193自爆今次同台是開騷前半個小時才決定，故有少少忘詞，但非常高興終於有機會首唱這首歌。其後JNYBeatz邀出好友兼說唱歌手Delta T出場合唱《No More Words To Say》，用說唱吐出百感交集的真假人際關係。

普通話唱《All We Have Is Now》

於音樂會中後段，豈能少得百聽不厭的經典作，小明這次音樂會都有唱出《還要去過生活》、《如果想我哭》、《分手總約在雨天》等歌曲，在創新的舞台亦不忘滿足眾樂迷的願望歌單。

在唱出《All We Have Is Now》時，本場嘉賓ERROR驚喜現身一同合唱。當問及邀請ERROR任嘉賓的原因，小明笑稱是因為看了他們早前的普通話訪問著了迷，所以想合作。

ERROR鬼馬答謝小明的邀請，自嘲今次演出可能是本年唯一一個騷，亦即席以普通話唱數句《All We Have Is Now》，笑料十足。

小明亦透露將會跟其他新生代歌手有些合作計劃，希望可以從中感受一下新一代對音樂的想法，亦會花更多時間於造歌，希望大家密切留意！隨即，ERROR不僅帶來自己的歌曲《愛情值日生》，更與全場觀眾大玩「Kiss Cam」，鏡頭拍向情侶便要親吻，互動十足。

然後，小明更唱出只推出三星期的新歌《It's Not Your Fault》，震撼的演繹讓全場樂迷都跌入「方皓玟」式、直唱入心坎的歌聲之中。

合唱《It’s Not Your Fault》贈黃偉文

最後，小明一口氣帶來《假使世界原來不像你預期》、《人話》及《你是你本身的傳奇》，為今次《KATCH OUR LIFE》方皓玟音樂會劃上完美的句號。

在樂迷的千呼萬喚「Encore」之下，小明實在是盛情難卻，再次請出樂隊並邀請全場樂迷大合唱一次《It’s Not Your Fault》，送給作詞的Wyman（黃偉文）。

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