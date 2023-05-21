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【太平清醮】以掛畫代替三座大包山　承建商：人手短缺未能完成有關製作

社會 18:21 2023/05/21

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（長洲太平清醮值理會FB圖片）

長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽因疫情停辦3年，今年將於5月26日復辦。三座大包山一直是醮會最明顯的標誌，惟今年因承建商未能完成有關製作，故將以挂畫和小包山，取代以往的大包山。

長洲太平清醮值理會今日（21日）在社交平台發表帖文澄清，引述承建商的通知，指承做包山竹架的承建商未能完成有關製作，故值理會，只能作出現今處理的方法。又指出，承做包山竹架的承建商於3月左右交付的報價單，並表示由於物價上升及多年未有使用，需要重新製作，故提升造價。其後，承建商3月底再回覆，因人手短缺及體力問題，且找不到製作場地，故未能完成有關製作。由於時間倉促，值理會只能作出現今處理的方法。又表示，有關本年度的方案，稍後會作出檢討，祈望明年會更好。有市民留言慨嘆「冇晒長洲特色，好失望！」

今年首創用鋁製的小包山架。（長洲舊夢圖片）

據Sam於5月11日在「長洲憶舊」FB專頁發布的帖文中表示，有知情者報料指，並非無人繼承包山紥作工藝，而是因要加價4萬元，雙方談不攏，唯有打破傳統，改用鋁架掛上平安包，至於是否確實，就有待高明指正。又表示，「新時代新形勢，做人固然要順應潮流，做鬼也要看形勢，管它竹架還是鋁架，有得吃便吃，否則便要成餓鬼了。」

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責任編輯：楊佩瑩

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