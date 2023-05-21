【驚人身世】兒子好奇比對DNA資料庫　驚悉父親是55年前越獄殺人犯

▲ 美國一名男子好奇將爸爸的DNA比對資料庫，驚悉爸爸是55年前越獄殺人犯。（iStock圖片、非當事人）

兒子一顆好奇心，揭開了爸爸的驚天大秘密！美國一名在家人眼中的好爸爸、成功生意人，一直向家人宣稱自己是一名孤兒，但曾向子女透露，自己一直被過去的重大秘密所困，直到2010年過身，他把這個秘密帶入墳墓。沒料到，兒子好奇想找出父親身世，把父親的DNA上傳資料庫，竟然發現父親是個55年前越獄的殺人犯！

根美國媒體《Insider》報道，事件最早可追溯至1958年，美國16歲少年阿諾（William Leslie Arnold）為了駕父母的車到汽車電影院，與父母發生爭執，更開槍把父母殺害，並在自家後院埋屍。於1959年，阿諾被判無期徒刑。直至1967年，阿諾與另一名囚犯成功越獄，兩人在芝加哥各奔前程。

阿諾逃亡3個月後結婚；可是他的獄友很快被追捕到，阿諾卻能多次逃過追查，從此消聲匿跡。原來阿諾曾在芝加哥西北部、辛辛那提、加州和紐西蘭生活過，最後與第2任妻子一起前往澳洲，以假名戴蒙（John Vincent Damon）成家立室，並從事商人工作。

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聯邦調查局於1990年，決定不再處理此案，並將案件移交至內布拉斯加州懲教署，懲教署又委託給美國法警局（U.S. Marshals Service）。越獄事件發生後長達55年，案件都沒有進展，已化名戴蒙的阿諾也於2010年，以69歲時之齡過身。

這數十年間，阿諾成為了家中眼中的好爸爸，從小便告訴兒子，自己是一名芝加哥的孤兒，但兒子渴望了解更多關於爸爸的資訊。於是他在2022年，將爸爸的DNA上傳至網路DNA資料庫，嚇然發現爸爸的DNA與一名叫做詹士阿諾（James Arnold）的男子相符。兒子試圖聯絡對方，卻收到美國法警調查人員回覆訊息。

調查人員告訴阿諾的兒子，阿諾與詹士是血緣兄弟，兒子終於得知爸爸原來當了數十年監獄逃犯，但兒子沒有後悔追查爸爸身世，對於終於了解爸爸的一切也感到鬆一口氣。而美國當局花了55年追查後，終於宣布結束此案。

我不後悔這麼做，我很高興現在知道了關於我父親身世真相。雖然很震驚得知他的生命始於一樁可怕的罪刑，但他留下來的遠遠不只有這樣。

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責任編輯︰王明芳