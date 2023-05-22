【小一面試】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

▲ 升學專家、面試班導師鄭曉瀠傳授Portfolio製作秘笈，以及避免常犯錯誤。

每年年中開始是小學面試旺季，無論想入直私小學，抑或統一派位，家長都要準備孩子的Portfolio（學生個人檔案），但不少家長對於Portfolio的製作感到困惑，以為做得愈多頁數、愈色彩繽紛就能吸引考官眼球。升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提醒家長此舉隨時有反效果，並指出4頁精簡製作才是皇道。

學校多限定收4頁Portfolio

2023年度小一統一派位將於6月7日公布結果，由於移民潮持續，不少名牌官津學校或比往年有較多剩餘學額。屆時子女一旦在「大抽獎」失利，家長就要把握時間帶子女去心儀學校叩門，而家長現在須把握時間製作Portfolio。Miss Sherry指出，每一間學校對於Portfolio的頁數要求都有不同，但近兩年很多學校都限定遞交4頁Portfolio。

大部分學校都想在面試前收到Portfolio了解一下學生，所以我們要在這4版紙內，交代到小朋友的長處。

製作3大忌

很多家長會幻想Portfolio像見工用的CV，會弄得太乏味；有家長則走向另一極端，是藝術型，把Portfolio做到七彩繽紛，曾當學校面試老師的Miss Sherry解釋︰「如果太似工作CV，我們不會覺得這是一個給學校的Portfolio；太色彩繽紛的話，這又較像一件藝術品。」長達20多頁的PDF檔案，更是老師最不願看到的，「老師一日要看很多份Portfolio都感到頭暈，怎會想看到冗長的檔案。」

▲ Portfolio封面可用小朋友清楚的照片做大相，如果只限4頁，可以省略。（影片截圖）

以下為Miss Sherry建議的4頁內容分佈︰

第1頁 個人資料

選一張較正經的相片，清楚見樣，可以穿校服，毋須花費去影樓拍攝。然後在下面用一段文字，簡介名字、年齡、性格和喜好。

常犯錯誤︰

曾有家長選一張小朋友正在睡覺的照片，想展現小朋友「最真的一面」，這反而讓面試老師留下不好印象。

不必寫出父母職業及聯絡電話，因為申請後，學校已掌握了家長們的資料，所以Portfolio不必重複。

▲ 第1頁「個人資料」，要有張清楚見樣的小朋友照片，並附以個人資料。（影片截圖）

第2頁 獎項

一版放4至5張獎狀或證書的圖片已很足夠，下面再標明出處，例如中英文朗誦比賽、辯論比賽之類。

常犯錯誤︰

不要一版放一張獎狀或證書，再延伸出很多版。

▲ 第2頁「獎項」，宜放4至5張獎狀。（影片截圖）

第3至第4頁 生活及嗜好

建議定題目例如︰生活方式（The lifestyle）、我們的生活（Our life）、嗜好（The hobbies），但種類不宜只有學術性如朗誦、講故事比賽，應該放多元化的相片，每頁4至5張，去展現小朋友活潑的一面。Miss Sherry解釋︰

我很相信，每一間學校除了要一位好學生，都需要學生夠活潑和投入，才可以享受他的校園生活。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

建議相片類型︰

1. 與小動物相處 → 有愛心

2. 與朋友玩樂 → 溝通能力

3. 畫畫中 → 藝術天分（註︰不要只拿起畫作）

4. 砌模型、做布偶娃娃、紙黏土等 → 手眼協調

5. 與爸媽行山、踢波、打羽毛球等 → 運動型

6. 做善事 → 貢獻社會

常犯錯誤︰

只擺放去主題公園、行商場的照片。

Miss Sherry提醒家長，為小朋友報證書班或比賽時，必須按孩子的意願去報名，否則即使孩子取得證書，當考官問及的時候，可能會出現尷尬情形。如果家長真的不知如何入手，可以下載相關手機app，內有一些免費模板可供參考及使用，設計上最重要是整潔、易讀。

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記者︰林綺玲

場地︰星群地中海餐廳