【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響

▲ 香港美容業總會創會主席葉世雄。（陳國峰攝）

聯合美容集團旗下的美怡美容中心今日（21日）開幕。香港美容業總會創會主席葉世雄表示，今次的美容中心開幕是一個冒險的「實驗」，失敗的話隨時「輸身家」，但仍希望放手一試，幫助有需要的美容院。

葉世雄指，計劃源於多年前美容業總會收到客人的投訴信，該客人光顧的美容院結業，由另一美容院接手。其後接手的美容院結業，又到下一間美容院接手，類似事件重複了三次，每次客人都需要加錢進行其他療程。葉世雄稱，該客人於投訴信質問美容業總會為何容許經營者欺壓消費者，惟他知道總會沒有辦法阻止美容院結業後如何處理資產，亦不能限制接手的美容院的療程定價。葉世雄當時感到無力，認為自己無法為行業付出。

2008年金融海嘯，很多美容院相繼結業，葉世雄決定成立美容消費安全網，承接因美容院倒閉而損失美容療程套票的苦主，至今已接手4間面臨倒閉的美容院。及後，葉世雄於2016年優化計劃，推出優質美容保障計劃，邀請保險界為美容院提供專業責任保險。

美怡美容中心為其中一間受聯合美容集團接手的美容院，38年前於長沙灣麗新商場開業。創辦人羅麗莎中學畢業後入行做化妝小姐，結婚後投資十多萬開辦美怡美容中心，一做便是三十多年。羅麗莎表示，多年來自己親手經營美容中心，更考獲多個醫學美容牌照。好景不常，羅麗莎一名於美容中心工作了16年的徒弟於數年前突然另起爐灶，更拉走羅麗莎三分一的客人，令美容中心的損失慘重，又指「當時好嬲，佢仲喺我隔離開，黐住嚟開」，令她大受打擊。羅麗莎後來花費幾百萬，購買新儀器和考牌，令生意重回軌道。

三年前，美怡美容中心因麗新商場裝修，搬到同區另一商場的15樓。美容中心搬到樓上舖後生意轉差，亦因此欠下客人療程費用。考慮到美容中心經驗困難，家人亦認為羅麗莎到了退休年紀，因此她前年決定讓葉世雄接手美容院。羅麗莎指，葉世雄與她是多年的朋友，十分感激他於其最困難的時候向她伸出援手，希望葉世雄能協助她將美容中心發揚光大，亦希望她協助更多有困難的同業。

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記者：吳穎嵛