【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車

▲ 扶康會臨床心理學家何穎兒（左）、扶康會特殊幼兒教育老師何麗華（右）。（黃建輝攝）

疫情下，有特殊學習需要的SEN學童求助個案出現上升趨勢。今年首4個月，扶康會轄下兩間特殊幼兒中心的處理個案大增20個，以言語及社交障礙為主，令兩中心手上個案增至60宗。有兒童臨近幼稚園畢業，才獲母親正視其特殊學習需要，料影響升讀小學後學習及社交發展。

扶康會轄下兩間特殊幼兒中心今年首4個月已接收20個新增案例，超過5成存在社交問題。扶康會特殊幼兒教育老師何麗華指出，面授課堂暫停，影響幼兒言語、社交及大、小肌肉等方面，容易出現發展遲緩。她表示，幼兒長時間留在家中，接觸電子產品，與同輩相處及溝通的機會減少，亦會影響社交能力；而戴上口罩會遮擋口型及面部表情，令幼兒未能掌握說話的語境及情緒，導致表達及理解能力變差。她更稱，幼兒未獲空間奔跑、跳動，甚至大多由家人代勞完成不同事，以致大、小肌肉會出現「無力」情況。

最新影片推介

6歲前治療黃金期 宜早評估

大部分家長對有關病症了解不足，未能及早察覺徵狀。何麗華舉例，有兒童在幼稚園低班時，已有專注力不足、情緒波動問題，但其母臨近幼稚園畢業，才正視問題。她擔心情況影響兒童升讀小學後的學習情況及社交發展，或因未能與同輩妥善溝通，以致難以結交新朋友，自信心下降。

扶康會臨床心理學家何穎兒表示，幼兒在6歲前，腦部發展迅速，形容為「治療黃金期」。若較遲發現問題，SEN兒童認字較其他同學差，需要用更多時間及精力趕上課程進度，家長若發現子女落後，應及早進行評估及介入。

家長許太的兒子在約2歲半時，被評估患自閉症及發展遲緩。她反映，其子當時經常鬧情緒，又沒有耐性候車，形容為「看到車門開，便會衝上車」。但她稱，當時不了解、亦不知道問題所在，只選擇逃避，避免外出，若外出亦會以的士代步。然而，在出席「學前幼兒預備班適應日」時，校長察覺到其子與同齡兒童不同，形容他當日「坐唔定」，才令她意識到問題，決定為兒子安排評估及治療。

▲ 扶康會幼兒中心導師及後親手製作巴士模型，並以情景故事形式，幫助培養耐性等候巴士。許太兒子（右）。（扶康會提供圖片）

扶康會幼兒中心導師及後親手製作巴士模型，並以情景故事形式，幫助培養耐性等候巴士。接受1年半治療後，許太指，兒子已懂得分辨數字或是巴士綫，亦會明白事理，又可以接受坐下上整日課，更形容他的「最大進步」是可以自行走到廁所「數1至10」，平復情緒，冷靜下來。

▲ 扶康會教學用具。（黃建輝攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷