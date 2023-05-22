  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 16:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車

社會 09:00 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

扶康會臨床心理學家何穎兒（左）、扶康會特殊幼兒教育老師何麗華（右）。（黃建輝攝）

疫情下，有特殊學習需要的SEN學童求助個案出現上升趨勢。今年首4個月，扶康會轄下兩間特殊幼兒中心的處理個案大增20個，以言語及社交障礙為主，令兩中心手上個案增至60宗。有兒童臨近幼稚園畢業，才獲母親正視其特殊學習需要，料影響升讀小學後學習及社交發展。

扶康會轄下兩間特殊幼兒中心今年首4個月已接收20個新增案例，超過5成存在社交問題。扶康會特殊幼兒教育老師何麗華指出，面授課堂暫停，影響幼兒言語、社交及大、小肌肉等方面，容易出現發展遲緩。她表示，幼兒長時間留在家中，接觸電子產品，與同輩相處及溝通的機會減少，亦會影響社交能力；而戴上口罩會遮擋口型及面部表情，令幼兒未能掌握說話的語境及情緒，導致表達及理解能力變差。她更稱，幼兒未獲空間奔跑、跳動，甚至大多由家人代勞完成不同事，以致大、小肌肉會出現「無力」情況。

最新影片推介

童學園
【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

6歲前治療黃金期　宜早評估

大部分家長對有關病症了解不足，未能及早察覺徵狀。何麗華舉例，有兒童在幼稚園低班時，已有專注力不足、情緒波動問題，但其母臨近幼稚園畢業，才正視問題。她擔心情況影響兒童升讀小學後的學習情況及社交發展，或因未能與同輩妥善溝通，以致難以結交新朋友，自信心下降。

扶康會臨床心理學家何穎兒表示，幼兒在6歲前，腦部發展迅速，形容為「治療黃金期」。若較遲發現問題，SEN兒童認字較其他同學差，需要用更多時間及精力趕上課程進度，家長若發現子女落後，應及早進行評估及介入。

家長許太的兒子在約2歲半時，被評估患自閉症及發展遲緩。她反映，其子當時經常鬧情緒，又沒有耐性候車，形容為「看到車門開，便會衝上車」。但她稱，當時不了解、亦不知道問題所在，只選擇逃避，避免外出，若外出亦會以的士代步。然而，在出席「學前幼兒預備班適應日」時，校長察覺到其子與同齡兒童不同，形容他當日「坐唔定」，才令她意識到問題，決定為兒子安排評估及治療。

扶康會幼兒中心導師及後親手製作巴士模型，並以情景故事形式，幫助培養耐性等候巴士。許太兒子（右）。（扶康會提供圖片）

扶康會幼兒中心導師及後親手製作巴士模型，並以情景故事形式，幫助培養耐性等候巴士。接受1年半治療後，許太指，兒子已懂得分辨數字或是巴士綫，亦會明白事理，又可以接受坐下上整日課，更形容他的「最大進步」是可以自行走到廁所「數1至10」，平復情緒，冷靜下來。

扶康會教學用具。（黃建輝攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【太平清醮】以掛畫代替三座大包山　承建商：人手短缺未能完成有關製作
18:21 2023/05/21
【太平清醮】以掛畫代替三座大包山　承建商：人手短缺未能完成有關製作
【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
19:25 2023/05/21
【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響

你可能感興趣

【太平清醮】以掛畫代替三座大包山　承建商：人手短缺未能完成有關製作
18:21 2023/05/21
【太平清醮】以掛畫代替三座大包山　承建商：人手短缺未能完成有關製作
【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
19:25 2023/05/21
【美容業】葉世雄接手經營困難美容院　冀保障消費者免受美容院倒閉影響
正能量 爸媽心聲 兒童健康 大學 公立醫院 中小學教育 中學 口罩 疫情 黃金

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
15:51 2023/05/16
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包