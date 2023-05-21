李克勤個唱尾場劉德華再踏紅館　華仔預告再開演唱會

▲ 劉德華任李克勤嘉賓。

一連七場「弦續李克勤・港樂演唱會」昨晚 (20號)在紅館舉行最後一場，克勤請來好友劉德華擔任嘉賓，兩人合唱《如果有一天》及《我恨我痴心》，氣氛熱烈非常。狄波拉，陳慧嫻、黎姿、張敬軒、克勤太太盧淑儀與兩個兒子李立仁和李力司亦有捧場。

克勤昨晚表示：「今晚我揀的歌，點形容佢？我問過佢，你情願人讚你靚仔，定係讚你唱歌好，演戲好，佢話靚仔！我但凡有咩奇難雜症，我都會去搵呢個人，遇上困難佢係我明燈，以前每一次我做演唱會，佢一定來睇採排，以下呢首歌，送比劉德華先生: 《如果有一天》」

克勤唱了幾句，劉德華升上來，現場觀眾驚喜萬分，兩人歌畢，華仔說：「其實我一直都好驚。」克勤: 「你都會驚？」華仔笑道：「驚呀，上一次我都係唱呢首歌，我吊係上空兜一個圈，就要同大家講下次再見啦。所以今日再唱呢隻歌，對我來講係好有意義，但又好驚，個心慌㗎。」

克勤話，「咁你幾時再開呀？你記的叫我來呀。」華仔就話，「好快㗎啦。」然後叫全場觀眾企起身，再跟克勤合唱《我恨我痴心》，把氣氛帶到最高點。

最後一首歌《告別校園時》，全場大叫安歌，克勤連續安歌了3首歌，觀眾一直點亮手機燈把紅館幻化燈海及跟著他大合唱。

克勤感動道：「我要記住呢個畫面，我覺得我好幸運，唱歌可以成為我職業，由1987年第一隻唱片，大家同我一齊成長，昨日炎明熹來做嘉賓，佢18歲，我個仔都15歲啦，我重同佢唱情歌，都唔知點投入，哈哈....。」

然後他續指：「時間過得好快，尤其其疫情，每個人都學會好珍惜身邊每一樣野， 今日你地重帶咁多燈牌，其實無論有冇燈牌，我都好珍惜大家對我嘅愛護，冇人會知道下次演唱會係幾時，工作係無止境，追求都無止境，但知足應該會有....。」

然後獻上《一生不變》， 全場跟著他大合唱，場面感人。

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