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【騙徒冒警】警揭騙徒推廣警方「防騙視伏器」　發釣魚短訊誘下載假APP盜密碼

社會 23:40 2023/05/21

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

為打擊網騙，警方網罪科推出了「防騙視伏器」，目的作為騙徒「照妖鏡」，讓市民識別假冒網站。但警方發現，近日竟然有騙徒以釣魚短訊SMS，聲稱已追回「騙金」$5,000多萬，誘騙收訊人點擊連結進入釣魚網站下載假「防騙視伏App」，並輸入手機號碼和密碼，以盜取市民個人資料。

警方提醒市民留意，「防騙視伏App」絕對不會獲取用戶的個人資料，亦不設登入功能。騙徒取得用戶輸入的手機號碼和密碼後，極可能會嘗試登入其他網上平台進行不法活動，原因是很多用戶都是一個密碼「走天涯」！

警方表示，正版「防騙視伏器」至今已累積逾82萬次搜尋，而手機版應用程式「防騙視伏App」亦有超過12萬次下載。警方重申「防騙視伏器」沒有獨立網址，市要只要進入守網者網站首頁，便可免費使用「防騙視伏器」；亦可在官方應用程式市場輸入「防騙視伏App」或「Scameter+」，或按以下連結下載「防騙視伏App」：

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責任編輯　李志強

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